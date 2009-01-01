سبب «الحدّة» القواتية

استغربت أوساط متابعة «حدة» الهجوم الذي يقوده وزير الصحة غسان حاصباني على بواخر الطاقة داخل مجلس الوزراء وخارجه، رابطة بين هذا الموضوع وبين سعي «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب ليكونا جزءاً من الإئتلاف الطامح للحصول على ترخيص خاص لإنتاج الكهرباء في مدينة جبيل، وهو أمر تعارضه وزارة الطاقة منذ مدة.

أبي خليل لا يستقبل نكد

امتنع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عن تحديد موعد لاستقبال رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة كهرباء زحلة أسعد نكد، رغم تقدم الأخير بطلب للقاء الوزير أكثر من مرة منذ تولي الأخير حقيبته.

أرقام مميّزة في كسروان

في منطقة كسروان ــــ الفتوح ضجة أثارها توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق قرارات بتوزيع لوحات سيارات من أربعة أرقام مرمّزة بموجب طلبات مقدمة من مرشحين الى الانتخابات النيابية، وكانت حصة الأسد فيها من نصيب النائب السابق منصور البون.

حمّامات المغتربين!

شكا عدد كبير من المشاركين في اليوم الاول من مؤتمر الطاقة الاغترابية من عدم لحظ المنظمين للحدث وجود حمامات للحضور، ما أدى إلى خلق مشكلات جدية وحالة من الانزعاج الكبير في مواجهة «نداء الطبيعة».

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية