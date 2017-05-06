ميقاتي يسدّد في مرمى الحريري أهدافا بالجملة

لم يكن السجال الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، بين رئيس الحكومةسعد الحريريورئيس الحكومة السابقنجيب ميقاتيهو الأول من نوعه. السهام المتبادلة بين الاثنين مستمرة منذ سنوات مضت. رغم كل تصرفات ميقاتي إبّان رئاسته الحكومة التي حاول فيها عدم استفزاز رئيس تيار "المستقبل"، لكن "الشيخ سعد" لم يرضِه ما فعله ميقاتي، ليتبين ان القلوب المليانة هي التي تتحكم بطبيعة علاقة "التيار الازرق" بحق تيار "العزم". بدا في كل المشوار السياسي الممتد منذ دخول الحريري معترك النشاط عام 2005 أن ميقاتي يشكل لزعيم "المستقبل" قلقا وهاجساً، خوفا من تمدد شعبية رئيس العزم. بان ذلك عندما ترأس ميقاتي الحكومة، فإستنفر الحريري السنّة الذين اكتشفوا فيما بعد أن ميقاتي أشد التزاما بمصالحهم من رئيس "المستقبل". اظهر رئيس "العزم" صلابة أزعجت قوى "8 آذار" التي ساهمت بوصوله الى الحكم. كانت البلاد تمر بأزمات أشد مما هي عليه الان، سياسيا و امنيا، داخليا وإقليميا ودولياً. كانت الظروف تشي بدخول لبنان المستنقع القريب من حدوده. كانت الجبال الشرقية والسهول الشمالية تشهد على تمدد الارهاب نحو لبنان. كانتطرابلسمدينة توترات وخطوط تماس، و صيدا مرتعا لجماعة احمد الاسير. كل شيء في لبنان كان اصعب مما يمر به البلد الآن. لكن يُسجل حينها لحكومة ميقاتي انها حفظت المؤسسات والبلد من الوقوع في المحظور. اهم انجازاتها انها طرحت قانونا انتخابيا عادلا لا يزال يشكل مرجعية حتى الآن. لكن ماذا فعلت الحكومة الحالية؟ هل انجزت قانونا انتخابيا؟

يحق لميقاتي التباهي ان حكومته انتجت قانونا انتخابيا، فيما تعجز حكومة الحريري عن استيلاد صيغة انتخابية. يحق لميقاتي ان يفاخر بالحفاظ على ثوابته، فلم يتزحزح عن قناعاته منذ استلم الحكومة. المواطنون كانوا ينتظرون من الحريري الآن حسما سياسيا، وقانونا انتخابيا. لم ينجح حتى الساعة.

يتردد الكلام في طرابلس وبيروت والبقاع الاوسط عن عجز حكومة الحريري. ما يؤدي الى ازدياد شعبية معارضيه وفي مقدمهم ميقاتي الذي صارت مصلحته الدخول في سجال كما فعل في الساعات الماضية مع الحريري. أي سجال مع رئيس الحكومة الآن يُكسب من يساجله. لذلك فإن ميقاتي يُسجل اهدافا بالجملة في مرمى الحريري. لا يقتصر السبب المباشر على انسجام الحريري مع وزير الخارجيةجبران باسيل، ولا العواطف التي يتبادلها رئيس الحكومة مع "العهد الجديد". هناك من يقول ان "الشيخ سعد" يفرّط بموقع وصلاحيات رئاسة الوزراء. قد يكون في الامر تجن على الحريري، لكن كيف يقنع "الشيخ سعد" الجمهور؟ لو جرت الانتخابات الآن لظهرت تداعيات ذلك خصوصا في طرابلس.

قد يكون الحريري يدفع ثمن تقاربه معالتيار الوطني الحر. لا زالت الحساسية في الوسط السني قائمة إتجاه التيار البرتقالي. هم يفضّلون رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. لم يعد الخطاب ضد "حزب الله" كما كان يفعل الحريري منتجاً. الزمن تغير. هو يعرف ذلك، خصوصا بعد ترؤس الحريري لحكومة يشارك فيها الحزب، والأهم ان الحريري يتحالف الآن مع الحليف الاساسي للحزب اي التيار الوطني الحر. اما بخصوص القول ان "الشيخ سعد" يخطط لسحب بساط التحالف القائم بين التيار والحزب، فهو لا يُقنع احدا، بدليل ان باسيل هو من يسحب الحريري وليس العكس. لم يدعو رئيس الحكومة الى جلسة لمجلس الوزراءالا بعد تعهده لباسيل بعدم حضور جلسة التمديد النيابية.

بالشكل يحاول الحريري الايحاء بأنه يسعى لأن يكون وسطيا جامعا، وفي المضمون يتهمه معارضوه بأنه لا يمارس صلاحياته ويُظهر ضعفه. من هنا يزداد تمدد معارضيه. اصبحت شعبية الوزير السابق اشرف ريفي في البقاع الاوسط رقما صعبا لا يُستهان به. يشكل منافسة جدية للتيار الازرق. رغم ان عمل ريفي فردي، مقابل العمل الحزبي والسياسي الواسع للحريري. لو اراد ميقاتي ايضا التمدد لنجح في مختلف الاتجاهات، لكن رئيس "العزم" يُبقي نشاطه شماليا. لا شك ان ميقاتي هو الافعل في طرابلس، ولا قدرة للحريري في التفوق عليه. ومن هذا الواقع تبدو مصلحة الحريري بنظام نسبي إنتخابي ونسف الستين نهائيا. معركة ميقاتي لن تقتصر على طرابلس. هو لا يعطي موقفا حاسما بشأن الترشيحات والتحالفات بإنتظار القانون الجديد. لكن قوى فاعلة وشخصيات وازنة تسعى للدخول في لائحة ميقاتي على مستوى الشمال بشكل عام. هذا ما يقلق الحريري عمليا. وأي تأخر في حصول الانتخابات سيُفيد معارضي الحريري، بعكس ما كان متوقِعا بأن رئاسة الحكومة تعطيه الدفع. تُثبت الايام ان عجز الحريري عن فرض قانون انتخابي، والاتهامات له "بالتفريط" بالصلاحيات، وجمود البلد، كلها عوامل ستقوي معارضي الحريري. هل يندفع ميقاتي الى ابعد من الشمال؟ بالطبع ريفي ليس أقدر منه، لا سياسيا، ولا ماديا.

خصوصا ان كلاما يقال عن قدرة ميقاتي على استمالة شعبية واسعة حاضنة له، وفاء لوقفته الدائمة الى جانبهم في الضرّاء قبل السرّاء، وبإستطاعته بناء مؤسسات جامعة، ومحاكاة المواطنين على مساحة الوطن. لم يعد الحريري وحيدا في الساحة السنية. الانتخابات ستُظهر ذلك.

المصدر: النشرة - عباس ضاهر