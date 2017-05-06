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العزم يطلق ورشة لتأهيل مسجد مرياطة الكبير
باشر قطاع العزم الإنمائي، عملية ترميم وتأهيل مسجد مرياطة الكبير في قضاء زغرتا، وذلك ضمن المشاريع التي ينفذها في الشمال وتشمل تأهيل أسواق ومساجد ومدارس وحدائق وتعبيد طرق وغيرها.
وقد تم إجراء مسح شامل للأضرار التي لحقت بالمسجد، وُضعت خطة تفصيلية للمشروع تضمنت مختلف مراحله، وذلك بإشراف ومتابعة ″قطاع مهندسي العزم″.
ينفذ المشروع على ثلاث مراحل: الاولى منع النش وعزل الأسطح والتدعيم الإنشائي، والثانية التوسعة الداخلية، اضافة الى ″متختات″ وكامل عملية التأهيل من اعمال الدهان والإضاءة والسجاد، ومستلزمات التكيف والصوتيات، على أن تتم قبل بداية شهر رمضان المبارك المرحله الثالثة لانجاز الواجهات والساحات الخارجية والنوافذ.
الجدير بالذكر أن مشروع الترميم والتأهيل الذي بدأ منذ حوالي الشهر، يشمل تدعيم الاساسات المتصدعة للمسجد، وتوسيع قاعاته و ترميمها وتزيينها، و صيانة البنى التحتية، إضافة إلى تأمين كل حاجات المسجد.
وقد لقيت هذه الخطوة ارتياحاً لدى أهالي مرياطة، الذين اعتبروها غير جديدة على جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، التي طالما أولت اهتماماً خاصة ببيوت الله في طرابلس والشمال بشكل خاص.
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