رأت "النشرة" ان ميقاتي هو الافعل في طرابلس، ولا قدرة للحريري في التفوق عليه. ومن هذا الواقع تبدو مصلحة الحريري بنظام نسبي إنتخابي ونسف الستين نهائيا.

أضافت: " معركة ميقاتي لن تقتصر على طرابلس. هو لا يعطي موقفا حاسما بشأن الترشيحات والتحالفات بإنتظار القانون الجديد. لكن قوى فاعلة وشخصيات وازنة تسعى للدخول في لائحة ميقاتي على مستوى الشمال بشكل عام. هذا ما يقلق الحريري عمليا. وأي تأخر في حصول الانتخابات سيُفيد معارضي الحريري، بعكس ما كان متوقِعا بأن رئاسة الحكومة تعطيه الدفع".

وتابعت: تُثبت الايام ان عجز الحريري عن فرض قانون انتخابي، والاتهامات له "بالتفريط" بالصلاحيات، وجمود البلد، كلها عوامل ستقوي معارضي الحريري. هل يندفع ميقاتي الى ابعد من الشمال؟ بالطبع ريفي ليس أقدر منه، لا سياسيا، ولا ماديا.

خصوصا ان كلاما يقال عن قدرة ميقاتي على استمالة شعبية واسعة حاضنة له، وفاء لوقفته الدائمة الى جانبهم في الضرّاء قبل السرّاء، وبإستطاعته بناء مؤسسات جامعة، ومحاكاة المواطنين على مساحة الوطن. لم يعد الحريري وحيدا في الساحة السنية. الانتخابات ستُظهر ذلك".