مَن ينقذ طرابلس مِن ″دويلة″ أصحاب المولّدات الخاصة؟

لا يقف حدّ وجود طرابلس خارج نطاق إهتمام الدولة على حرمانها من المشاريع التنموية، ولا في إهمالها وإبعادها عن التوظيفات والتعيينات، بل وصل الأمر إلى حدود أن القوانين والأنظمة العامة والقرارات الوزارية، لا تجد طريقها إلى التنفيذ في مدينة ″أم الفقير″.

من هذه القرارات ذاك الذي تصدره وزارة الطاقة والمياه كل شهر، وتحدّد فيه تسعيرة الإشتراك الشهري التي يفترض على المواطنين دفعها إلى أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، على ضوء سعر صفيحة المازوت، إضافة إلى بقية المستلزمات والتكاليف التي يتكبدها “تجار” كهرباء المولدات.

فمثلاً، وبرغم أن وزارة الطاقة حددت قبل أشهر وما تزال تسعيرة الإشتراك الشهرية لكل 5 أمبير بأقل من 35 ألف ليرة، فإن هذه التسعيرة في عاصمة الشمال ما تزال على حالها منذ سنوات، وهي 75 ألف ليرة، من غير أن تجدي شكاوى المواطنين واحتجاجاتهم شيئاً، ولا مراعاة أوضاعهم المعيشية في مدينة يعيش أكثر من ثلثي سكانها تحت خط الفقر، في حين أن مدناً وبلدات ومناطق لبنانية أكثر ثراء وغنى إلتزمت بهذا القرار، ما يعكس ميولاً ترسخت لدى قطاعات واسعة في المدينة في عدم إلتزام القوانين والقرارات الرسمية.

ومع أن بلدية طرابلس تدخلت واجتمع رئيسها أحمد قمر الدين مع وفد من أصحاب المولدات لهذه الغاية، وحدّدت تسعيرة وسطية بين التسعيرتين، فإن أصحاب المولدات لم يلتزموا بها أيضاً، وتحججوا وفق عضو البلدية باسم بخاش بالتكاليف التي يتكبدونها، وقدموا إقتراحاً يقضي بوضع رسم صيانة على كل فاتورة إشتراك قيمته 15 ألف ليرة، وأن تكون قيمة الفاتورة مستندة إلى حجم الإستهلاك وليست “مقطوعية”، لأن التيار الكهربائي في المدينة يتعرّض للتقنين بشكل دائم.

رفض أصحاب المولدات تطبيق قرار وزارة الطاقة دفع مواطنون إلى قطع إشتراكاتهم وسط دعوات إلى مقاطعة أصحاب المولدات، وإلى القيام باحتجاجات وتحركات وتنفيذ حملات ضغط لهذه الغاية.

إحدى هذه التحرّكات تمثل يوم أمس بقيام وفد من الحراك المدني في طرابلس بزيارة محافظ الشمال رمزي نهرا لإيصال الشكوى إليه، والطلب منه التحرك من أجل معالجة هذه المشكلة، وإلزام أصحاب المولدات بتطبيق قرار وزارة الطاقة.

نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد، الذي كان ضمن عداد الوفد، أوضح أن ″قرار وزارة الطاقة لا يلتزم به الجميع، فمنهم من فعل، وهم قلة، إلا أن الأغلبية لم تطبقه″.

هذا الأمر دفع النقيب واثق المقدم كي يقول صراحة: ″نحن نُسرق منذ سنوات ولا نجد من يدافع عنا، برغم أن أسعار المازوت إنخفضت من غير أن يرافق ذلك إنخفاض في تسعيرة الإشتراك″، معتبراً أن ″موضوع المولدات الخاصة متروك لسيطرة المافيات التي تسرق لقمة الخبز من فم الفقير، وأنهم أصبحوا دويلة داخل الدولة″.

وبينما ينتظر أن تعقد لجنة من بلدية طرابلس، إجتماعاً قريباً مع وفد من أصحاب المولدات، أكد رئيس الإتحاد العمالي في الشمال شعبان بدرة أنه ″يفترض وجود سلطة لتطبيق القانون على الجميع، ونحن لا يمكننا أن نحمل أسلحة لإجبار أصحاب المولدات على الالتزام بالتسعيرة الرسمية، فهذا لن نفعله″، موضحاً أن ″هناك بعض أصحاب المولدات إلتزموا بتنفيذ القرار وآخرين رفضوا، وعلى السلطات إجبارهم على تنفيذه″.

وخلال الإجتماع أسمع المحافظ أعضاء الوفد كلاماً إيجابياً ينتظرون تطبيقه، وأن يلمسوا آثاره على الأرض، إذ أكد نهرا أنه طلب من مصلحة الإقتصاد ″إقفال أي مولد لا يلتزم تسعيرة وزارة الطاقة، وتسطير محاضر ضبط بحق أصحابها″، مطالباً ممّن لديهم شكوى ″مراجعة المحافظة أو مصلحة الإقتصاد لاتخاذ الإجراء اللازم″.

المصدر: سفير الشمال - عبد الكافي الصمد