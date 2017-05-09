أزمة السير بين البحصاص والكورة الى الحل

..وأخيرا، وبعد 52 عاما من إستملاك العقارات على طريق البحصاص الذي يربط طرابلس بقضاء الكورة، إتخذت بلدية رأسمسقا في عهد رئيسها سيمون نخول قرارا جريئا بهدم الأبنية المستملكة بعد أن وضعت يدها عليها، وذلك بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وبدعم من وزير العمل محمد كبارة، وإشراف محافظ الشمال رمزي نهرا.

بالأمس إستبشر المواطنون خيرا في إمكانية أن يتحول حلم توسعة الطريق بين طرابلس والكورة لجهة البحصاص الى حقيقة، خصوصا أن زحمة السير اليومية وعلى مدار الساعات ترخي بثقلها على الجميع، وتعطل كثيرا من المصالح.

ومما يزيد الطين بلة هو أن طريق طرابلس ـ الكورة الباقية على حالها منذ أكثر من نصف قرن، باتت تشكل شريانا أساسيا في ظل وجود المبنى الجامعي الموحد الذي يستوعب نحو ستة آلاف طالب في كلياته المختلفة، ومستشفى هيكل، إضافة الى كثير من المؤسسات التربوية والأكاديمية والتجارية، ما يجعل عملية التوسعة أمرا ضروريا، لانعاش المنطقة التي تختنق بزحمة السير، لدرجة أن قرار تشغيل بعض الكليات في المبنى الجامعي الموحد بات يتوقف على مشروع توسعة الطريق.

وعلمت ″سفير الشمال″ أن الوزير محمد كبارة طرح مشروع توسعة طريق طرابلس الكورة مرات عدة على طاولة مجلس الوزراء، وتابع هذا الموضوع بشكل منفرد مع وزير الأشغال يوسف فنيانوس الذي وفى بالوعد الذي قطعه لكبارة، وتم الاتفاق مع رئيس بلدية راسمسقا سيمون نخول على وضع اليد على كل العقارات المستملكة والبدء بهدمها.

مشروع التوسعة ينقسم على ثلاث مراحل، الأولى تنفيذ قرار وضع اليد وهدم الأبنية المستملكة وتوسيع الطريق لتصبح بعرض 22 مترا بما يخفف تلقائيا من زحمة السير، والثانية تتضمن تأهيل المسرب الذي يمر على الجسر العثماني من اجل ايجاد الحل الصحيح لكل عابر من الكورة باتجاه طرابلس، أما الثالثة فتشمل بناء جسر أو حفر نفق لانهاء زحمة السير بشكل نهائي.

وكانت بلدية راسمسقا باشرت بهدم الابنية المستملكة منذ العام 1965 على طريق البحصاص بحضور وزير العمل محمد كباره، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، رئيس بلدية راسمسقا سيمون نخول، وممثل عن لجنة المتابعة للمبنى الجامعي الموحد في الشمال الدكتور طلال خوجه.

وخلال عملية الهدم، قال كباره: ″نعلم ان هذا المشروع يعتبر حيويا واساسيا لمنطقة الكورة ومنطقة حدث الجبة وبشري وطرابلس، اضافة الى انه سيتم افتتاح البناء الجامعي الموحد في السنة المقبلة، في حين أن زحمة السير الخانقة وصلت الى درجة غير مقبولة، وذلك نتيجة تزايد عدد الجامعات الخاصة والمدارس في هذه المنطقة″.

اضاف:″اشكر وزير الاشغال يوسف فنيانوس، الذي مد يد العون لنا بشكل رائع، كما محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا على اهتمامه في هذا المشروع وفي اي مشروع يهم ابناء طرابلس والشمال، كما اشكر البلدية ورئيسها سيمون نخول الذي أبدى كل تعاون معنا لاتمام هذه العملية″.

وختم كبارة: ″لا ننسى ان هكذا مشروع من الصعب جدا تنفيذه، لكننا كنا حازمين جدا من اجل البدء بعملية الهدم، وأؤكد لكل المتضررين من هذا الطريق ان الموضوع اخذ طريقه الصحيح وسيتم ازالة كل الابنية التي تم وضع اليد عليها، كما أؤكد انه وخلال عشرة ايام سنرى الطريق بشكل مختلف، وهذه هي المرحلة الاولى من المشروع الذي سيخفف 80 بالمئة من أزمة زحمة السير التي تشهدها المنطقة″.

بدوره قال المحافظ نهرا: ″أتينا مع معالي الوزير كبارة ورئيس البلدية لنطلب من كل المحال التجارية المتواجدة هنا والتي لم تلتزم بعد بقرار الاخلاء او لم تقتنع بعد بهذا المشروع، ان تبدأ عملية اخلائها سريعا، ونتمنى ان يكونوا متعاونين مع قوى الأمن بالشكل المطلوب بعيدا عن الاشكالات، لان هذا المشروع سيتم تنفيذه حتما″.

اضاف:″ نحن نتمنى ان نحل الاشكالات بالطرق السلمية وليس بالقوة ونؤكد للجميع ان اصحاب المحال التجارية قد قبضوا ثمن ارزاقهم، وأن أي إشكال سيطرأ سنعالجه بمحبة وبالقوانين المرعية الاجراء″.

وعبر رئيس البلدية سيمون نخول عن سروره بانطلاق هذا المشروع الحيوي لكل هذه المنطقة، مؤكدا أن أزمة السير أخذت طريقها نحو الحل، شاكرا الوزير فنيانوس الذي أعطى البلدية الموافقة على تنفيذ قرار الاستملاك وهدم الجزء المتعدي من الافران والمحال التجارية والصيدلية وتوسيع الطريق العام الى 22 مترا.

المصدر: سفير الشمال