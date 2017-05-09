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إلحاح دولي على قانون جديد وإجراء الانتخابات: لا فراغ ولا تمديد سياسياً
الحريري في بعبدا: أقبل بأي قانون انتخاب وليس لدي أي مشروع.. وبري يُصعّد فاتحاً ملف بواخر الكهرباء المعومة للجيوب
انعقدت اللجنة الوزارية المكلفة باستخراج مشروع قانون انتخابي من كومة المشاريع والمقترحات الانتخابية المركونة في الزوايا السياسية المهملة، في محاولة اخيرة من رئيس الحكومة سعد الحريري لاستنباط مخرج يحظى بتوافق الحد الادنى من المأزق الانتخابي المفتوح.
وقد التقى الرئيس الحريري الرئيس ميشال عون في بعبدا قبيل انعقاد اللجنة الوزارية، وتباحثا بموضوع جلسة مجلس الوزراء اليوم، وقدم الرئيس عون لرئيس الحكومة نسخة عن كتابه «ما به أؤمن».
وقالت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان الجهات اللبنانية تبلغت الحاحا دوليا بإصدار قانون انتخابات وبإجراء انتخابات، وانه لا فراغ نيابيا ولا تمديد لمجلس النواب.
ولاحقا، تحدث الحريري من بعبدا، مؤكدا ان الاجواء السلبية لا تنتج قانون انتخاب، وعرض العضلات او حشر فريق سياسي لا يفيد، ولا احد يريد الفراغ النيابي لا الرئيس ميشال عون ولا نبيه بري ولا انا.
واشار الى تضحيات رئيس المجلس نبيه بري في موضوع مجلس الشيوخ، وقال: سبق ان قلت، وانا اكرر اليوم، ما لم ننجح في اعداد قانون انتخابات فأنا اعتبر حكومتي فاشلة.
واضاف: انا اقبل بأي قانون يتفقون عليه، وسئل عن مسألة التصويت في مجلس الوزراء فأجاب: التصويت وارد في الدستور، لكن في موضوع الانتخاب نعمل على التوافق حتى آخر دقيقة.
الحريري نفى ما تردد عن تحضيره مشروع قانون انتخابي لعرضه على اللجنة الوزارية، وقال: ليس في ادراجي اي اقتراح.
في هذه الاثناء، صدر عن المجلس السياسي للتيار الوطني الحر الذي اجتمع برئاسة الوزير جبران باسيل ما مفاده أنه قدم كل ما عنده من صيغ انتخابية، ملقيا الكرة في ملعب من وصفهم بـ «الرافضين».
وراهن التيار على اعتماد مبدأ التصويت في مجلس الوزراء عملا بالمادة 65 من الدستور باعتباره الخيار البديل للفراغ، علما ان وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل وحتى حزب الله يرفضون هذا الخيار ويعتزمون الانسحاب من الجلسة حال طرحه، كما اشارت «الأنباء».
ملف آخر فرض نفسه على محاور الصراع الانتخابي تناول صفقة استئجار باخرتين اضافيتين لتوليد الطاقة الكهربائية وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بملف البواخر المعومة للجيوب.
وقال بري في تصريح تصعيدي: هذه الصفقة ليست تفصيلا، وكل صفقة لا تمر بدوائر المناقصات مشبوهة حتما.
هذه الصفقة «كهربت» الوضع الحكومي ككل، فوزراء القوات اللبنانية يشككون صراحة بالصفقة حول استئجار الباخرتين التركيتين المولدتين للتيار من جانب وزير الطاقة سيزار ابي خليل المنتسب الى التيار الوطني الحر، وقد التقى امس وزراء القوات اللبنانية وهم: غسان حاصباني وميشال فرعون وبيار بوعاصي وملحم رياشي، وعقد المجتمعون مؤتمرا صحافيا طالبوا فيه بتسليم ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات العامة، وبالتالي سحبه من يد الوزير ابي خليل.
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