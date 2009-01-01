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سحب سلاح.. ووزير يقترب لضرب عنصر قوى الأمن!

آخر تحديث: منذ 5 ساعة 6 دقيقة
المصدر: الجديد
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 28
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سحب سلاح.. ووزير يقترب لضرب عنصر قوى الأمن!

وقع اشكال صباح اليوم في محيط السرايا الحكومية قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء بين وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وحرس رئاسة الحكومة.

 

وفي التفاصيل، عُلم أن الاشكال وقع لدى وصول موكب المرعبي الى السرايا، حيث دخلت السيارة الأولى فحاولت السيارة الثانية الدخول بسرعة وراءها، فأوقفها أحد عناصر قوى الأمن واقترب نحو السيارة طالبا فتح شباك السيارة كون الزجاج داكن للإطلاع على من بداخلها لتدوين اسماء الوافدين، عندها استاء المرعبي متوجها بكلام غاضب وغير لائق للعنصر طالبا منه عدم فتح باب السيارة عندما يكون الوزير بداخلها وافساح الطريق للسيارة بالدخول والوقوف جانبا فقط.

 

عندها وقع تلاسن بين الطرفين تخلله سحب سلاح وحاول المرعبي الاقتراب لضرب العنصر فتجمّع المتواجدون في المحلة وقاموا بتفريقهم.

المصدر: الجديد

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