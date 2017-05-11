"النازحون راحلون"

علّقت أوساط بأنَّ إقرار المناطق الأربعة الآمنة في سوريا قد يأتي معه بحلٍ لمسألة النازحين السوريين، إذ إنَّ كلّ من الأردن وتركيا انكبتا على تأمين عودتهم، لكن اللافت أنَّ لبنان بوزاراته المعنية لم يحرّك ساكناً بعد!

المصدر: ليبانون ديبايت