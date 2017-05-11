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"النازحون راحلون"
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: ليبانون ديبايتالكاتب:
عدد المشاهدات: 41
قيّم هذا المقال/الخبر:
علّقت أوساط بأنَّ إقرار المناطق الأربعة الآمنة في سوريا قد يأتي معه بحلٍ لمسألة النازحين السوريين، إذ إنَّ كلّ من الأردن وتركيا انكبتا على تأمين عودتهم، لكن اللافت أنَّ لبنان بوزاراته المعنية لم يحرّك ساكناً بعد!
المصدر: ليبانون ديبايت
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