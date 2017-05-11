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"النازحون راحلون"

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 41
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&quot;النازحون راحلون&quot;

علّقت أوساط بأنَّ إقرار المناطق الأربعة الآمنة في سوريا قد يأتي معه بحلٍ لمسألة النازحين السوريين، إذ إنَّ كلّ من الأردن وتركيا انكبتا على تأمين عودتهم، لكن اللافت أنَّ لبنان بوزاراته المعنية لم يحرّك ساكناً بعد!

المصدر: ليبانون ديبايت

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