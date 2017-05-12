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المصنفة ايضاً في: نجيب ميقاتي, لبنان

الشريف: طرابلس رسالة تعايش ولها الكثير من الحقوق بذمة الدولة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 93
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الشريف: طرابلس رسالة تعايش ولها الكثير من الحقوق بذمة الدولة

قال الدكتور خلدون الشريف لـ "سفير الشمال" إن الجولة التي نظمها قطاع المرأة في "تيار العزم"على شرف الإعلاميين في طرابلس لها أهمية كبرى، لأن كثيرا من الاعلاميين لا يعرفون حقيقة طرابلس وربما يتوجسون خفية من زيارتها.

 

وأضاف الشريف: لقد جال جميع الإعلاميين في أرجاء المدينة وإطلعوا على مناطقها الشعبية وأسواقها القديمة، ولمسوا طيبة أهلها ومحبتهم وإكرامهم للضيف، وتأكدوا أن طرابلس هي رسالة سلام وتعايش لكل لبنان، لكنها أيضا لديها الكثير من الحقوق في ذمة الدولة التي آن الأوان أن تنظر الى طرابلس وتتعامل معها كعاصمة ثانية، أو على الأقل أن تنفذ القرارات التي إتخذتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بشأنها، وفي مقدمتها مبلغ المئة مليون دولار الذي هو حق مكتسب لطرابلس ولن نفرط به.

 

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