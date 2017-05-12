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جبل محسن ..توقيف أشخاص بتهمة التواصل مع أجهزة أمنية سورية
في إجراء قد يكون الأول من نوعه إستدعت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ثلاثة أشخاص اثنين منهم من جبل محسن يترددون بشكل دائم إلى سوريا، بحكم عمل إثنين منهم كسائقي لسيارات عمومية على خط لبنان ـ سوريا، وذلك لأسباب أمنية، وسط معلومات عن إمكانية الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة.
وكانت شعبة المعلومات استدعت الاشخاص الثلاثة ووهم ع. الخطيب، والملقب علي الدلعونا من جبل محسن و مروان النشار من طرابلس، للتحقيق معهم بتهمة التواصل مع أجهزة امنية سورية، من خلال تزويدها بمعلومات عن اشخاص من جبل محسن، تربطهم علاقات او ينتمون إلى أحزاب أو قوى سياسية طرابلسية ولبنانية، او بسبب مواقفهم التي تتعارض ورؤية النظام السوري.
وأفادت معلومات لـ″سفير الشمال″ ان الاشخاص الذين اوقفوا ومن المفترض ان يخرجوا قريبا، وجهت لهم تهم داخل جبل محسن تفيد بقيامهم برفع اسماء اشخاص من المنطقة ووضعها على الحدود السورية، حيث اوقف بعض ابناء جبل محسن بسبب ذلك.
وتشهد منطقة جبل محسن وتحديدا بعد بدء تطبيق الخطة الامنية قبل عامين، ومغادرة مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد لبنان، حراكا داخليا يسعى القيمون عليه الى كسر حصرية تمثيل الطائفة العلوية باشخاص او حزب معين.
هذا الحراك فتح بوابة جبل محسن التي كانت موصدة سابقا على كافة الاطياف السياسية الطرابلسية واللبنانية، الموالية للنظام السوري او المعارضة له او تلك التي تقف على الحياد، فضلا عن بروز العديد من الاسماء داخل الطائفة العلوية وبدأت تلعب دورا سياسيا من خلال تاسيس جمعيات او تقديم خدمات، ومنها من يسعى الى تقديم نفسه كوريث لال عيد.
وتعكس حالة الانقسام في الشارع الحملات والمعارك التي تدور على صفحات التواصل الاجتماعي، بين المؤيدين لهذا التوجه والمعارضين له، حيث لكل منهم وجهة نظره، ففي الوقت الذي يتمسك فيه مناصرو الحزب العربي الديمقراطي باحقية تمثيل الطائفة والدفاع عنها ″في بلد لا يحترم الا الاقوياء″، يرى الفريق الاخر ان الانفتاح السياسي وممارسة اللعبة الديمقراطية داخل الطائفة يقويها ويؤمن حقوقها ″المسلوبة″.
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