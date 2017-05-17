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بعد ما اثاره من بلبلة.. بيار حشاش يتنازل عن الدعوى!

آخر تحديث: منذ 5 ساعة 49 دقيقة
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 34
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بعد ما اثاره من بلبلة.. بيار حشاش يتنازل عن الدعوى!

أطل الناشط بيار حشاش عبر منبره المعتاد عبر حسابه على "فايسبوك", بعد ما اثاره من بلبلة اثر تعرضه للاعتداء بالضرب على يد مجهولين على طريق كفرعبيدا نتيجة تهجمه المتكرر على أحد الوزراء, وقال: "بعد المواجه التي جرت في مخفر البترون بيني وبين مرافق جبران الذي اعتدى علي وبعد متل ما بيقولو خلوة بيني وبينو تراجعت عن الدعوى دون اي طلب او شرط واوضحت له واوضح للجميع انه لا شي يردعني عن ابداء رأيي وبالأسلوب الذي اريده حتى القوة والسلاح."

المصدر: ليبانون ديبايت

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