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فشل الضغوط السياسية والأمنية والشرعية في فتح أفواه السجناء
يواصل الموقوفون الإسلاميون لليوم السادس على التوالي ″معركة الامعاء الخاوية″، وسط محاولات حثيثة تبذل على أكثر من صعيد سياسي وأمني وشرعي لثنيهم عن إضرابهم المفتوح الهادف إلى الضغط على المسؤولين لإقرار قانون العفو العام، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الصحية للبعض منهم أو حصول وفيات، الأمر الذي قد يذهب بالامور الى ما لا تحمد عقباه.
يأتي ذلك في وقت تخشى فيه السلطة من إتساع دائرة ″التمرد″ وإرتفاع عدد المصابين بنكسات صحية نتيجة التوقف عن تناول الطعام والأدوية من قبل بعض المرضى، حيث يسجل يوميا نقل سجناء لتلقي العلاج، ومنهم من يتم حقنه بـإبر فيتامينات، او معالجتهم ميدانيا داخل مستوصفات السجون.
هذا التخوف من قبل المسؤولين في السلطة ترجم في الساعات الماضية، مع ارتفاع عدد المضربين عن الطعام ليشمل سجناء غير إسلاميين في سجن البقاع، حيث أعلن عدد من هؤلاء السجناء دخولهم على خط ″نصرة″ زملائهم، الأمر الذي رفع من قلق السلطة وزاد من إرتباك المسؤولين، الذين كانوا يراهنون على عامل الوقت لإنهاك السجناء وإجبارهم على وقف الاضراب، او انتظار شهر رمضان للضغط عليهم “شرعيا” إنطلاقا من وجوب الافطار والسحور لدى الصائم، وهي مسألة فيها تباين في وجهات النظر لدى الفقهاء.
على الصعيد السياسي يبدو ان الاتصالات التي تجري لا تزال حتى اليوم تدور في حلقة مفرغة، خصوصا أن قوى سياسية تقف مع إقرار قانون العفو العام وهي لم تشارك علنا في هذه التحركات ومنها حزب الله وحركة امل، في مقابل سياسة اللامبالاة التي يتبعها تيار المستقبل، وان كان خط التواصل معه ما زال مفتوحا، حيث سيشارك اليوم ممثل عن رئيس الحكومة سعد الحريري وعن وزير الداخلية نهاد المشنوق في الاجتماع الذي سيعقد في وزارة الداخلية مع وفد من الاهالي، ومن المتوقع ان يرافقهم الوزير معين المرعبي.
ووفق المعلومات فان هناك محاولات تبذل ايضا من اجل شق صفوف اهالي الموقوفين لتحويلهم الى مجموعات، من خلال وعود للبعض منهم بمتابعة ملف ابنائهم بعيدا عن الضجة المثارة إعلاميا.
اما على الصعيد الامني فيبدو ان فصل السجناء والتضييق على تحركاتهم لم يأت بنتيجة مع إصرار الموقوفين على تحركهم من جهة، ونظرا لتحوّل المسألة الى قضية رأي عام محلي ودولي من جهة ثانية، في حين تحرص السلطة على عدم القيام بأي خطوة تضعها في خانة الاتهام بممارسة القمع.
اما على الصعيد الشرعي فقد بدا واضحا ان استعانة السلطة برجال دين لاقناع السجناء بوقف الاضراب انطلاقا من كون ما يقومون به مخالفا للشرع وهو يندرج في اطار قتل النفس، لم يثمر، وهم ايضا لن يتراجعوا عن اضرابهم حتى في شهر رمضان، بحسب ما اكدت المعلومات.
واوضح رجال دين لـ″سفير الشمال″ ان قتل النفس أمر مخالف للشرع، وما يقوم به السجناء في لبنان وفلسطين هو آخر الكي، وهناك وجهات نظر حيال هذا الامر، وبعض العلماء اجازوا اللجوء في حالة الظلم الى هذا الاسلوب من التعبير عن الغضب، ويبدو ان السجناء يستندون الى فتوى شرعية او رأي شرعي.
وفي هذا الاطار يقول الشيخ محمد ابراهيم: ″نأمل ان لا تتأخر السلطة في معالجة هذه القضية المحقة والعادلة، وأن لا يأتي شهر رمضان والسجناء في إضراب، ونتمنى ان يكون شهر خير عليهم، لانهم أصحاب حق، ونحن نتحرك في هذا الاتجاه والمطلب واحد، ولا تراجع عنه وهو العفو العام، وأي تسوية لا تؤمن العفو هي مرفوضة من الموقوفين اولا من الاهالي ثانيا″.
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