مقعد طرابلس الماروني مجدّداً: نقله ضربٌ للتنوّع

عاد الحديث عن نقل المقعد الماروني في طرابلس إلى البترون، إلى الواجهة مرة أخرى، لكن هذه المرة ليس ضمن طرح منفرد يقتصر عليه وحده، بل يشمل كذلك نقل ثلاثة مقاعد نيابية أخرى من دوائرها إلى دوائر أخرى، تحت حجج وذرائع مختلفة، ضمن ″صفقة″ سياسية يسعى أكثر من طرف إلى تحقيقها.

فمساء الأحد الماضي، وخلال اللقاء الذي جمع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب جورج عدوان، إضافة إلى وزير المالية علي حسن خليل ونادر الحريري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لمناقشة ″طرح″ برّي للخروج من الأزمة، طلب الحريري وعدوان إدخال تعديلات على ما تقدّم به رئيس المجلس، ومن هذه التعديلات نقل أربع مقاعد نيابية من دوائرها إلى دوائر أخرى، وهي نقل المقعد الماروني في طرابلس إلى البترون، المقعد الماروني في البقاع الشمالي إلى جبيل، المقعد الماروني في البقاع الغربي إلى المتن الشمالي والمقعد الإنجيلي في بيروت الثالثة إلى بيروت الأولى (الأشرفية).

ومع أن ردّ برّي على هذه الطروحات مرفوضة منه نهائياً، وهو لطالما ردّد أن ″نقل أي مقعد نيابي هو خط أحمر″، فكيف الحال بنقل أربعة مقاعد دفعة واحدة، أو أكثر من ذلك إذا فتح ″البازار″ في هذا الجانب، فقد كان لافتاً للإنتباه أن هذا ″الطلب″ إعترض عليه عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر، بينما ″ساير″ الحريري طلب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في نقل أربعة مقاعد مسيحية من مناطق الأطراف إلى قلب المنطقة المسيحية في جبل لبنان، للإستحواذ على هذه المقاعد بهدف زيادة عدد أعضاء كتلتيهما، تحت شعار ″إستعادة الحقوق″ الذي يرفعه الثنائي المسيحي.

لكن الجسر الذي اعتبر نقل المقعد الماروني من طرابلس ″مرفوض بالكامل″، طالب بالمقابل، وبشكل غير مباشر، بنقل أحد المقعدين السنّيين في دائرة بعلبك ـ الهرمل إلى عكّار، مبرّراً ذلك بالحجّة نفسها التي يبرّر بها من يطالب بنقل المقعد الماروني، وهي أن عدد ناخبي هذه الطائفة أو هذا المذهب في هذه الدائرة أو تلك لا يستحق تخصيص مقعد نيابي لهم، بقوله إن ″عدد الناخبين السنّة في بعلبك لا يستوجب تمثيلهم بنائبين، فيما عددهم في عكار يفرض تمثيلهم بخمسة نواب″.

هذا الطرح الذي يعتبره كثيرون خطيراً، يرون أن خطورته تنبع من أمرين: الأول حرمان أبناء أي طائفة أو مذهب موجودين في مناطق خارج دائرة الثقل السكاني (كالسنّة في المدن وبعض الشمال، والشيعة في الجنوب والبقاع والضاحية، والمسيحيين في جبل لبنان وبعض الشمال، والدروز في الشوف وعالية) من التمثيل النيابي، وهو أمر ينسحب على كل الطوائف والمذاهب، بعيداً عن عدد الناخبين الذي يجري تسييسه بعيداً عن المنطق والعيش المشترك والوحدة الوطنية.

والأمر الخطير الثاني هو فتح الباب أمام عملية ″نزوح″ طوعي أو قسري أمام أقليات الطوائف والمذاهب في الأطراف نحو مناطق ″تجمعاتهم″ الكبرى، ما سيؤدي إلى فرز سكاني على أساس طائفي ومذهبي يكون مقدمة نحو التقسيم.

غير أن التحذير من طروحات نقل مقاعد نيابية ليس جديداً، ففي المؤتمر الـ47 للحزب التقدمي الإشتراكي الذي عقد في 5 شباط الماضي، تحت شعار ″نحو حقبة جديدة من النضال السياسي والإجتماعي″ في فندق فينيسيا ببيروت، رفض رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط ″التلاعب″ بنقل المقاعد النيابية، لأن ذلك وفق رأيه ″يطعن في التعدد والتنوّع، لأننا لا نريد حصر فئة أو طائفة أو مذهب في مكان ما، لأن هذا مخالف للتنوّع والتعدّد″.

المصدر: سفير الشمال - عبد الكافي الصمد