- قمة تمهد لثلاث قمم…
- انتخابات رئاسية لتلميع صورة إيران في الخارج
- جبران باسيل.. لم يترك له صاحب في الشارع المسيحي!
- مقعد طرابلس الماروني مجدّداً: نقله ضربٌ للتنوّع
- سابقة.. لبنانيون يتحدون التقاليد ويجاهرون بالمثلية الجنسية
- قطاع التكنولوجيا في أستراليا.. الخاسر الأكبر من إلغاء تأشيرة 457
- "متلازمة الحجرة".. خطر يهدد أستراليا
- أزمة اليابان الجنسية.. واقعة لم تحدث منذ عام 1899
- بالفيديو: بسبب الحب.. أميرة يابانية تتخلى عن "كل شيء" وتهدد أمان الإمبراطورية
- طرد مراسلة "الأخبارية" السورية بسبب شتمها المعارضة بجنيف… شاهد ماذا حدث!
- حلف ناتو عربي.. الرئيس الأميركي سيعرض في السعودية تشكيل تحالف يبدأ بـ 5 دول عربية
- 5 أسباب لتشتري نوكيا 3310 الجديد.. ومثلها لتنساه!
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May18, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 18, 2017
- زيادة غلة.. أم إنقاذ موسم؟
- «البريميرليغ».. مقعد دوري الأبطال سيُحسم بـ«الفاصلة»
- «مناطق خفض التصعيد» لبوتين أم «مناطق آمنة» لترامب؟
- فراغ و«الستين» أو نسبية وتمديد.. وغـــارات تستهدف قيادات «النصرة»
- وزير الاتصالات يمكّن شركة خاصة من احتكار الإنترنت السريع: يرحم إيامك يا عبد المنعم!
- الحريري يعود إلى تبنّي خيار التمديد للمجلس؟
- مشاركة لبنان في قمة الرياض... «حزب الله» متوجّس والحريري يُطَمْئن
- لبنان: مجلس الوزراء لم يطرح التجديد لسلامة ولا مواجهة حول حضور قمة الرياض
- مصادر: ترامب وراء عدم دعوة عون إلى القمة الأميركية ـ العربية
- عون على الحياد وبعد 19 حزيران «كلام آخر»
سابقة.. لبنانيون يتحدون التقاليد ويجاهرون بالمثلية الجنسية
على سطح حانة في بيروت.. اجتمع رجال ونساء، بعضهم من الناشطين في مجال حقوق المثليين بلبنان والبعض الآخر من المؤيدين وكذلك من المثليين أنفسهم، أمس الثلاثاء، بينما أُضيء المبنى خلفهم بلون علم قوس قزح، وهو شعار المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا.
وجاء ذلك احتفالا باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية الذي يصادف 17 مايو/أيار من كل عام.
ويأتي هذا التجمع في إطار سلسلة أنشطة تُنظم لأول مرة في لبنان تحت اسم (بيروت برايد) أو (فخر بيروت) بهذه المناسبة.
ودعا منظمو "بيروت برايد" كل المنظمات والجمعيات والحركات المدنية للمثليين والمتحولين جنسيا للمشاركة في هذه الأنشطة التي تستمر بين 14 و21 مايو/أيار.
وقال هادي دميان منظم (بيروت برايد) إنه على الرغم من وجود تجمعات للمثليين في حانات وساحات بأنحاء لبنان منذ عقود فإن هذه أول مرة يُنظم فيها تجمع للمثليين تحت حماية قوات الأمن اللبنانية وبدعم من الحكومة.
وأضاف: "بيروت برايد منصة ما كانت ممكن تحصل يمكن من خمس سنين. بس هيدا ما بيعني إنه هي أول منصة حول الكفاح ضد الكراهية اللي موجهة على المثليين والمتحولين جنسيا. لأنه من سنوات الستينات والسبعينات وفيه بلبنان بارات ومقاهي ومطاعم بيلتقي فيها الأشخاص. كل أفراد المجتمع وبيحكوا وبيتحدثوا عن عدة مواضيع وبيناتهن طبعا المثلية الجنسية".
وستتضمن الأنشطة مناقشات وتصوير ومعارض أزياء وغيرها من الأنشطة. ولن تشمل موكبا للمثليين حيث يقول منظمو الاحتفال إن لبنان ليس مستعدا بعد للكشف بشكل علني عن التوجهات الجنسية التي تعتبر جريمة بنص القانون.
وقال هادي دميان: "التغيير بيحصل مع الوقت وبيحصل أيضا مع الأجيال اللي عم تيجي. هي قصة تربية وهي قصة ثقافة على اللاعنف وثقافة على ما راح أقول تقبل الآخر، لأن الآخر موجود مع أو بلا تقبل أي شخص ثاني، وإنما لا يجوز أن نهمش شخص. نتعدى على شخص. نضرب شخص. نتمسخر على شخص. فقط لأنا بنعتبر أن هدا الشخص مختلف عنا".
وقالت آندي ناصيف (28 عاما) من منظمي بيروت برايد: "لن نبالغ في التطرف (بالإنجليزية). ما عم نكون مثل الدول الغربية ولا عم نعيش الحلم الأمريكي. وما إنا عم ننزل ع الطرقات مع الذين يضعون ملابس زاهية الألوان ولا ريشا على رؤوسهم (بالإنجليزية). يدي الجانب المُسرف عم نعمل على قد ما بنقدر".
وأضافت آندي (28 عاما) التي تعمل موظفة طوارئ: "فكرة إن العالم ما تكون خارج. فكرة إن العالم أهاليها أو رفقاتها ما بتعرف عنها. ما بتساعدها كثير إن تكون عم تشارك بهيدول الأحداث من شان هيك هيدول الأحداث عملناهن بطريقة يكونوا كثير محايدة. من شان هيك فيه عالم موجودة هون من كل الوضعيات".
وأردفت آندي: "نتحدث عن حقوق الإنسان. نتحدث عن المساواة. المساواة التي تشمل الجميع. حقوق المرأة وحقوق الأطفال والأجانب. هيدا الموضوع أكبر بكثير".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- مقعد طرابلس الماروني مجدّداً: نقله ضربٌ للتنوّع
- سابقة.. لبنانيون يتحدون التقاليد ويجاهرون بالمثلية الجنسية
- فراغ و«الستين» أو نسبية وتمديد.. وغـــارات تستهدف قيادات «النصرة»
- وزير الاتصالات يمكّن شركة خاصة من احتكار الإنترنت السريع: يرحم إيامك يا عبد المنعم!
- الحريري يعود إلى تبنّي خيار التمديد للمجلس؟
- مشاركة لبنان في قمة الرياض... «حزب الله» متوجّس والحريري يُطَمْئن
- لبنان: مجلس الوزراء لم يطرح التجديد لسلامة ولا مواجهة حول حضور قمة الرياض
- مصادر: ترامب وراء عدم دعوة عون إلى القمة الأميركية ـ العربية
- عون على الحياد وبعد 19 حزيران «كلام آخر»
- بدأ الحديث عن سيناريوهات ما بعد 20 يونيو
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)