100 ألف مقاتل سوري في لبنان؟

على عكس ما يحكى عن مليون ونصف لاجئ سوري، يؤكد مصدر سياسي مخضرم، أن الرقم تجاوز، وبحسب إحصاءات جدّية، أل 2 مليون و380 ألف لاجئ موجودين في لبنان. ويسأل عن مصير البلد في حال أراد فريق ما "كَودَرَة" ما نسبته 5% من هؤلاء، حيث ستكون النتيجة 100 ألف مقاتل مدرّب على كل أنواع الأسلحة؟.

المصدر: ليبانون ديبايت