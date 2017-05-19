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100 ألف مقاتل سوري في لبنان؟

آخر تحديث: منذ 4 ساعة 30 دقيقة
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 10
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على عكس ما يحكى عن مليون ونصف لاجئ سوري، يؤكد مصدر سياسي مخضرم، أن الرقم تجاوز، وبحسب إحصاءات جدّية، أل 2 مليون و380 ألف لاجئ موجودين في لبنان. ويسأل عن مصير البلد في حال أراد فريق ما "كَودَرَة" ما نسبته 5% من هؤلاء، حيث ستكون النتيجة 100 ألف مقاتل مدرّب على كل أنواع الأسلحة؟.

المصدر: ليبانون ديبايت

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