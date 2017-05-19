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18 أيلول موعد الإنتخابات النيابية

آخر تحديث: منذ 4 ساعة 29 دقيقة
المصدر: "لبنان 24"
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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كشفت مصادر شديدة الإطلاع ومتابعة لملف الإنتخابات عن كثب، أنّ الإنتخابات النيابية ستُجرى في الـ18 من أيلول المقبل وفق القانون النافذ، والمعروف بـ"الستين". وتوضح المصادر لـ"لبنان 24" تفاصيل السيناريو الآتي:

 

"يتعذر الإتفاق على قانون إنتخابي جديد على أساس قانون النسبية، ومن حركة الإتصالات الجارية بين مختلف الكتل السياسية، تبيّن أنّ الثنائية المسيحية (التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية) يفضلّان إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين، كذلك تيار المستقبل وحزب التقدمي الإشتراكي، بينما لا تمانع الثنائية الشيعية (حزب الله - أمل) إجراء الإنتخابات وفق هذا القانون. لذلك فالتأخير المتعمد والخلاف الظاهر على القانون، ما هو إلّا اتفاق ضُمني على إجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ".

 

وتضيف المصادر: "ينتهي العقد الحالي لمجلس النواب في 31 أيّار، وسواء تمّ فتح دورة استثنائية أم لا، فإنّ الفرقاء السياسيين لن يتوصلوا إلى قانون جديد. وسيحلّ موعد الـ 19 من حزيران، تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي من دون قانون. عندها سيعمد رئيسا الجمهورية والحكومة إلى الدعوة الى الإنتخابات ضمن مهلة 90 يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس، أيّ في 18 أو 19 من أيلول. لذلك تنصح هذه المصادر المرشحين والطامحين إلى العمل على أساس أنّ الإنتخابات ستُجرى وفق قانون الستين".

 

المصدر: "لبنان 24"

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