- صحفي أسترالي ومحامي إيدي عبيد يرتبطان بفضيحة احتيال ضريبي
- بعد فضيحة نائب المفوض واستقالة 4 مسؤولين.. الفوضى تضرب مكتب الضرائب الأسترالي
- البروفيسور ستيف كين: اقتصاد أستراليا "زومبي"
- طرابلس: إنتفاضة لأهالي الموقوفيين.. ومفتي الجمهورية يحاصر السياسيين
- الانتخابات التكميلية للأطباء.. منافسة سياسية بقالب نقابي
- 18 أيلول موعد الإنتخابات النيابية
- 100 ألف مقاتل سوري في لبنان؟
- طبيب "يدمي" عشيقته الممرضة في غرفة العمليات
- نادية الجندي تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة زواجها للمرة الثالثة
- فيديو "فاضح" يطيح بمدير مطار شرم الشيخ
- بدون تعليق
- أستراليا.. إعادة المحاكمة في قضية دينيس أونيل ضد ترافرز دنكان
- توقعات الأبراج ليوم May19, 2017
- رفع السرية عن أرشيف حرب 67: العراق كان وطنا بديلا
- حدث في مثل هذا اليوم May 19, 2017
- مورينيو: سأزج باليافعين.. لا تقتلوني!
- التحالف يدمر قافلة للنظام السوري وفصيل تدعمه إيران
- قمم الرياض ورشة عمل لنظام عالمي ضد الإرهاب
- زيارة اردوغان لامريكا انتهت بتأزيم العلاقات لا انفراجها.. وترامب مصّر على استخدام الورقة الكردية لـ”ابتزازه” واضعافه.. ومشاركته في قمة السعودية موضع شكوك.. ما هي خياراته؟ وهل ينقلب على المخطط الأمريكي في سورية والعراق؟
- معركة الرئاسة الايرانية وحرب العداء المشترك
- ترامب رفض استقبال الحريري
- الكل مختلف مع الكل وقانون الانتخابات معلق بالتطورات الإقليمية
- في لبنان... «ربْط أحزمةٍ» بملاقاة «القمم الثلاث» في السعودية
- تقارير: أستراليا قد توجه اتهامات جنسية للكاردينال جورج بيل
- الهوة تتسع بين «الرابية» «وعين التينة» والعقدة في «الضمانات»
18 أيلول موعد الإنتخابات النيابية
كشفت مصادر شديدة الإطلاع ومتابعة لملف الإنتخابات عن كثب، أنّ الإنتخابات النيابية ستُجرى في الـ18 من أيلول المقبل وفق القانون النافذ، والمعروف بـ"الستين". وتوضح المصادر لـ"لبنان 24" تفاصيل السيناريو الآتي:
"يتعذر الإتفاق على قانون إنتخابي جديد على أساس قانون النسبية، ومن حركة الإتصالات الجارية بين مختلف الكتل السياسية، تبيّن أنّ الثنائية المسيحية (التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية) يفضلّان إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين، كذلك تيار المستقبل وحزب التقدمي الإشتراكي، بينما لا تمانع الثنائية الشيعية (حزب الله - أمل) إجراء الإنتخابات وفق هذا القانون. لذلك فالتأخير المتعمد والخلاف الظاهر على القانون، ما هو إلّا اتفاق ضُمني على إجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ".
وتضيف المصادر: "ينتهي العقد الحالي لمجلس النواب في 31 أيّار، وسواء تمّ فتح دورة استثنائية أم لا، فإنّ الفرقاء السياسيين لن يتوصلوا إلى قانون جديد. وسيحلّ موعد الـ 19 من حزيران، تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي من دون قانون. عندها سيعمد رئيسا الجمهورية والحكومة إلى الدعوة الى الإنتخابات ضمن مهلة 90 يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس، أيّ في 18 أو 19 من أيلول. لذلك تنصح هذه المصادر المرشحين والطامحين إلى العمل على أساس أنّ الإنتخابات ستُجرى وفق قانون الستين".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- طرابلس: إنتفاضة لأهالي الموقوفيين.. ومفتي الجمهورية يحاصر السياسيين
- 18 أيلول موعد الإنتخابات النيابية
- 100 ألف مقاتل سوري في لبنان؟
- ترامب رفض استقبال الحريري
- الكل مختلف مع الكل وقانون الانتخابات معلق بالتطورات الإقليمية
- في لبنان... «ربْط أحزمةٍ» بملاقاة «القمم الثلاث» في السعودية
- الهوة تتسع بين «الرابية» «وعين التينة» والعقدة في «الضمانات»
- الجيش يستهدف موكباً في الجرود لكنه لا يؤكد أنه لأبو مالك التلي
- الرياض تستأنف دعم «المستقبل»: المال الانتخابي قادم!
- مصباح الأحدب: لن أتحالف مع أحد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)