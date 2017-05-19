طرابلس: إنتفاضة لأهالي الموقوفيين.. ومفتي الجمهورية يحاصر السياسيين

انتفضت طرابلس في وجه السلطة السياسية وضد ″الظلم″، ونصرة للموقوفين الاسلاميين في ″نضالهم″ للحصول على العفو العام، الذي تبنته أكبر مرجعية دينية في لبنان المتثملة بدار الفتوى والمفتي عبداللطيف دريان، في وقت لا يزال فيه السياسيون يتبنون مبدأ المماطلة والتسويف بإنتظار إبرام التسويات التي من شأنها ان تخرجهم ″ابطالا″ في شارعهم وبين ناخبيهم.

انتفضت المدينة في تظاهرة الكرامة والحرية، وأسقطت الكثير من المحرمات على لسان أهالي الموقوفين الإسلاميين، الذين صبوا جام غضبهم على القوى السياسية في السلطة، وحمّلوها مسؤولية الزج بأبنائهم في أتون صراعاتها من خلال التحريض الطائفي والمذهبي، قبل أن تتخلى عنهم وترميهم في السجون، بعدما تراصت صفوف السياسيين ضمن مصالحهم المشتركة، وذلك في إشارة واضحة الى ″تيار المستقبل″، من دون ان يستنثى حزب الله من خلال اتهام سرايا المقاومة مسؤولية بفتح المواجهة المسلحة في محيط مسجد بلال بن رباح في مدينة صيدا.

وفي الوقت الذي كانت فيه حناجر المشاركين في أكبر تحرك تشهده المدينة منذ ثمانية أيام، تصدح ضد السلطة وظلمها، تلقى مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان كلمات الثناء والتمجيد والتأييد على لسان الخطباء الذين أعلنوا ما يشبه ″البيعة″ للمفتي للدفاع عن ″المظلومين″ من اهل السنة على وجه الخصوص.

تحرّك أهالي الموقوفين يأتي بعد شعور هؤلاء ان ″سياسيي السلطة″ تخلوا عنهم، لا بل ″كانوا أشدّ ظلما عليهم من خصومهم″، بحسب ما اكدت الكلمات التي ألقيت في الاعتصام الذي نُفذ في ساحة عبد الحميد كرامي بدعوة من حزب التحرير وأهالي الموقوفين وبمشاركة حشد كبير من أبناء المدينة ورجال دين على رأسهم العضو السابق لهيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي، والذي قال ″نحن نقف خلف المفتي وندعمه ولن نسلم اية فتاة للاجهزة الامنية الا عن طريق المفتي المكلف الوحيد بالاستماع اليهن، والتأكد ان كنّ مظلومات او متهمات أو مذنبات″.

وعلى وقع ″يا ظالم لك يوم″، خرج المحتجون من مسجد التقوى الى الطريق العام، وساروا في مسيرة باتجاه الساحة حيث اقيم اعتصام ألقيت خلاله كلمات، وسط إجراءات أمنية مشددة إتخذها الجيش اللبناني وعناصر قوى الامن الداخلي الذين نفذوا انتشارا على طول الطرقات التي سلكها المشاركون في التظاهرة وصولا الى الساحة التي أغلقت بشكل كامل.

وكانت شائعات سرت في طرابلس وغيرها عن امكانية اعلان المضربين عن الطعام في السجون تعليق اضرابهم، وهو ما نفته مصادر مواكبة للتحركات واعتبرته ″محاولات تشويش تقوم بها أبواق تابعة لقوى سياسية بهدف التأثير على المضربين وأهاليهم والحد من حجم التحركات، التي لن تتوقف قبل ان ينال السجناء مطلبهم″.

ويواصل الموقوفون في السجون إضرابهم عن الطعام، وسط تردي الاوضاع الصحية للعشرات منهم، خصوصا اصحاب الأمراض، وعلمت ″سفير الشمال″ ان العديد من السجناء باتوا في وضع حرج، وأن الأيام المقبلة قد تؤدي الى تدهور وضع الكثيرين منهم، وأن الجهود التي تبذل على كل صعيد قد تبصر النور عشية رمضان المبارك.

وأوضح الشيخ محمد ابراهيم في كلمته ″ان اي طرح من السلطة لا يكون العفو العام هو في اساسه مرفوض، لأن ما يحصل اليوم في السجون هو انتفاضة من أناس ظلموا ويجب انصافهم، وإلا فليتحمل كل شخص مسؤولياته″.

المصدر: سفير الشمال - عمر ابراهيم