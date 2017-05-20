بشري: ستريدا تنسب الانجازات لـ ″القوات″.. وعمها جبران ينتفض!

بعد أقل من إسبوعين على لقاء إجتماعي جمع النائب ستريدا جعجع بعمها النائب السابق جبران طوق على الطاولة نفسها، وتخلله سلام حار ورقص مشترك إعتقد البعض أن الامور بين العم وابنة شقيقه قد عادت الى مجاريها الطبيعية أقله على الصعيد العائلي.

يدرك أبناء بشري أن العلاقة السياسية بين جبران وستريدا من المستحيل أن تكون جيدة، لأن القوات اللبنانية ومهما كان شكل القانون الانتخابي الجديد، لن تتخلى عن مقعدي بشري النيابيين حتى لو اضطرت الى خوض حرب ضروس بدأت تقرع طبولها من خلال تحركات لقيادات وفاعليات بشراوية وفي مقدمتها جبران طوق، ومن قبل من يطلقون على أنفسهم قدامى القوات الذين برزت حركتهم وقدرتهم التجييرية خلال الانتخابات البلدية الاخيرة”.

لم تنفع رقصة ستريدا مع عمها في كبح جماح غضبه الذي إنطلق بعد مشاهدته مباشرة وعبر أثير القنوات التلفزيونية ما تحاول القوات اللبنانية ان تنسبه من انجازات لنفسها، حيث أطلت نائبة بشري مع زميلها في المجلس ورفيقها في القوات اللبنانية ايلي كيروز بمؤتمر حمل عنوانا انمائيا، بينما يمكن وضعه في خانة اطلاق المعركة الانتخابية من باب الانماء.

هذه الانطلاقة إعتبرها البعض موفقة لاسيما ممن هم لا يعلمون شيئا عن شؤون وشجون بشري، في حين رآها البعض الآخر من الأهالي مبالغ فيها، اذ حاولت زوجة قائد القوات اللبنانية ان تنسب لها ولحزبها كل الانجازات والمشاريع التي نفذت في قضاء بشري، إن على الصعيد الصحي أو التربوي أو الاجتماعي أو الزراعي.

الرد على المؤتمر جاء سريعا من قبل نائب بشري السابق جبران طوق الذي وصف ما قام به جعجع وكيروز بأنه تزوير لحقائق المشاريع الانمائية المسروقة من “العهد البائد” بحسب التوصيف الذي نعتته به إبنة شقيقه، متوجها إليها بالقول: “تذكّرنا معكم الانظمة القمعيّة التي تجعل الشّخص أغلى من الوطن، ونحن ما زلنا على قيد الحياة وبذاكرة متينة تسمح لنا بأن نكشف للرأي العام أن ما خطفتموه من مشاريع كان من صنعنا”، داعيا الى “القليل من التواضع لانه ينفع اكثر مما ينفع كبرياء فارغ”.

وسرد طوق أبرز الانجازات السابقة التي تم تنفيذها في المنطقة، “والتي لا علاقة لنائبي بشري بها، من إنشاء مستشفى بشري الحكومي، وتلزيم الأوتوستراد، وتأسيس اتحاد بلديات قضاء بشري، ووضح حجر الأساس لثانوية بشري الرسمية، وشقّ وتزفيت طريق بشري الأرز وطريق بشري الأرز القديمة بالإضافة إلى طريق الأرز عيون أرغش، فضلا عن ادخال منطقة بشري والقضاء ضمن المناطق المشمولة بالدراسة اليابانية لتطوير السياحة وإقامة سراي حكومي عصري بدل المبنى القديم المتصدع والمحافظة على وادي قاديشا، إضافة إلى إدخال شبكة الهاتف الثابت المتطورة في كل قرى وبلدات المنطقة في أواخر التسعينيات.”

وسأل في طوق في مؤتمره: “ماذا فعلتم في مجال التوظيف في وقت تشكل البطالة في بشري عاملاً مأساوياً يدفع شبابنا إما إلى الهجرة وإما إلى الإنحراف وإما إلى اليأس والإحباط والكفر بكل شيء؟ اين هي الحركة العمرانية؟ وأين هي حقوق الناس الذين باتت أملاكهم شبه مستملكة؟.

وتابع: لا بد من سؤال نائبي بشري، ومن يقف خلفهما، هل أموال البلديات هي ملك لهما لكي يتباها بما تحققه البلديات وينسبونه اليهما؟ وهل في حسابهما أي وظائف تليق بشبابنا الجامعيين والأكاديميين عدا عن توظيفهم حراساً في معراب أو أعداداً في المظاهرات؟ وهل في حساباتهما أي نهضة سياحية شاملة عدا عرض الأزياء في مهرجانات الأرز التي لا نعرف شيئاً لا عن تكاليفها ولا عن أرباحها؟ هل في حساباتهما أي مشروع لمساندة وحل أزمة التفاح التي تشكل العمود الفقري والاساسي لمنطقة بشري والقضاء، أم إكتفيتما بالألف ليرة بدل الخمسة آلاف ليرة تعويضاً لكل صندوق كما كان مقرراً من حكومة انتم اساس فيها، واعتبرتما أنه عادلاً بحق المزارعين؟.”

ويقول مراقب بشراوي ان القوات أعلنت من المؤتمر الانمائي بطريقة غير مباشرة عناوين معركتها الانتخابية في بشري، ناسبة كل الانجازات التي شهدها القضاء لها وهي لطالما عرفت كيف تستخدم كل الوسائل المتاحة لانجاح هذه المعركة في العديد من الاقضية التي لها وجود أو نفوذ فيها لاسيما في منطقة بشري التي يبدو انها ستشهد منافسة حادة هذه المرة لاسيما اذا اعتمد اقتراح القانون النسبي ما سيؤمن خرقا سهلا للائحة القوات معتبرا أنه تم إختيار العنوان الانمائي لدغدغة مشاعر أهل بشري المتمسكين بأرضهم وبقراهم وبإنتمائهم فلعبت القوات على وتر الانجازات التي تسمح ببقاء المواطن في أرضه وبلدته.

المصدر: سفير الشمال - حسناء سعادة