نقابة جديدة للإعلام ونظام تقاعد للصحافيين

أعلن وزير الإعلام ملحم رياشي، عبر إذاعة لبنان الحر أن الإعلاميين والصحافيين سيتمتعون في المرحلة المقبلة بالحصانة النقابية على غرار المحامين وسواهم.

وأعلن رياشي أنه سيطلق الثلاثاء المقبل القانون الجديد لنقابة المحررين ويتضمن: ضم كل الإعلاميين، دون أي استثناء، ووفق الشروط المحددة بالقانون الجديد، ومنها الشهادة والخبرة الى نقابة المحررين، بأي وسيلة يعملون وأيا كان اختصاصهم، في الصحافة المطبوعة، والإذاعات والتلفزيون، المطلوب ان يبلغوا نقابتهم أين يعملون، أو إلى أين انتقلوا، والنقابة ملزمة بتسجيل كل المحررين، وحمايتهم. أما عن ولاية نقيب المحررين، فستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالانتخاب، واذا أراد أن يعود إلى هذا المركز فعليه انتظار ثلاث سنوات.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية