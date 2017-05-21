إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | نقابة جديدة للإعلام ونظام تقاعد للصحافيين
المصنفة ايضاً في: لبنان

نقابة جديدة للإعلام ونظام تقاعد للصحافيين

آخر تحديث: منذ 37 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 55
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

أعلن وزير الإعلام ملحم رياشي، عبر إذاعة لبنان الحر أن الإعلاميين والصحافيين سيتمتعون في المرحلة المقبلة بالحصانة النقابية على غرار المحامين وسواهم.

 

وأعلن رياشي أنه سيطلق الثلاثاء المقبل القانون الجديد لنقابة المحررين ويتضمن: ضم كل الإعلاميين، دون أي استثناء، ووفق الشروط المحددة بالقانون الجديد، ومنها الشهادة والخبرة الى نقابة المحررين، بأي وسيلة يعملون وأيا كان اختصاصهم، في الصحافة المطبوعة، والإذاعات والتلفزيون، المطلوب ان يبلغوا نقابتهم أين يعملون، أو إلى أين انتقلوا، والنقابة ملزمة بتسجيل كل المحررين، وحمايتهم. أما عن ولاية نقيب المحررين، فستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالانتخاب، واذا أراد أن يعود إلى هذا المركز فعليه انتظار ثلاث سنوات.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)