بالفيديو.. هكذا قتلت على اوتوستراد ميرنا الشالوحي

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وقع يوم الجمعة، 19 أيار، حادث سير مروع على اوتوستراد ميرنا الشالوحي أودى بحياة سيدة في الـ 35 من عمرها.

وفي التفاصيل، بحسب ما يظهر الفيديو، ان السيدة كانت تقطع الأوتوستراد في حين كانت السيارات تمر بسرعة فائقة، لتضربها احدى السيارات وتلقيها على الأرض جثة هامدة.