أحدث الأخبار:
- أستراليا تحذر منتهكي الخصوصية من عقوبات رادعة
- الحكمة
- بالفيديو.. هكذا قتلت على اوتوستراد ميرنا الشالوحي
- ترامب يحاضر على المسلمين بالتسامح ويقرع طبول الحرب الطائفية وتجريم مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ووصفها بالارهاب الذي يجب التوحد لمقاومته.. اضافة “حماس″ لخانة “حزب الله”.. و”الناتو” الاسلامي تأسس.. والتطبيع قادم
- قائد فصيل سوري: محاولات لفتح طريق بري يربط إيران بلبنان
- أستراليا تمهل المهاجرين لتقديم طلبات اللجوء حتى الأول من أكتوبر
- جوجل وفيسبوك.. هل ينقذان صحافة أستراليا؟
- “إنستغرام” الأكثر إضراراً بالصحة العقلية!
- فيديو جديد للحظة دهس المارة في تايمز سكوير
- بالفيديو.. "بالون" للتخلص من السمنة من دون عملية جراحية
- نجوى كرم تدعو إلى تطبيق قانون حمورابي على الحبيب
- قمم الرياض… والتصالح مع الواقع
- هل بدأ الاقتصاص من «حزب الله»؟
- عون يطمئن إلى قرب حصول الانتخابات وباسيل يرفض التمديد
- 3 لاءات أميركية: لا لحرب إسرائيلية في لبنان.. لا لمواجهة عسكرية مع طهران.. لا لتمدد إيران في المنطقة
- نقابة جديدة للإعلام ونظام تقاعد للصحافيين
- قصة بدر الدين في سورية بصفتها مؤشر الحرب المقبلة
- روحاني بعد فوزه الكاسح يتعهد النأي عن «العنف والتطرف»
- أنريكي: سأعود لـ«الكامب نو» مشجعاً
- الشرق الأوسط.. إيران
- توقعات الأبراج ليوم May21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 21, 2017
- هربا من غلاء المساكن في أستراليا.. السيارة تتحول إلى شقة
- أستراليا تدرس تغليظ عقوبات "بورنو الانتقام"
- الفالقة السورية وجنيفات الصرف السياسي لناتج واقع الميدان السوري
بالفيديو.. هكذا قتلت على اوتوستراد ميرنا الشالوحي
آخر تحديث: منذ 4 ساعة 44 دقيقةالكاتب:
عدد المشاهدات: 61
قيّم هذا المقال/الخبر:
Loading the player...
وقع يوم الجمعة، 19 أيار، حادث سير مروع على اوتوستراد ميرنا الشالوحي أودى بحياة سيدة في الـ 35 من عمرها.
وفي التفاصيل، بحسب ما يظهر الفيديو، ان السيدة كانت تقطع الأوتوستراد في حين كانت السيارات تمر بسرعة فائقة، لتضربها احدى السيارات وتلقيها على الأرض جثة هامدة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بالفيديو.. هكذا قتلت على اوتوستراد ميرنا الشالوحي
- قائد فصيل سوري: محاولات لفتح طريق بري يربط إيران بلبنان
- هل بدأ الاقتصاص من «حزب الله»؟
- عون يطمئن إلى قرب حصول الانتخابات وباسيل يرفض التمديد
- 3 لاءات أميركية: لا لحرب إسرائيلية في لبنان.. لا لمواجهة عسكرية مع طهران.. لا لتمدد إيران في المنطقة
- نقابة جديدة للإعلام ونظام تقاعد للصحافيين
- جامعة العزم تنظم محاضرة بعنوان "الاعلام في مهب الازمات"
- بشري: ستريدا تنسب الانجازات لـ ″القوات″.. وعمها جبران ينتفض!
- النسبية في 13 دائرة ... تنتظر موافقة التيار
- المرّ لتعزيز الجهود والبرامج لمكافحة الإرهاب.. ودعم أميركي للجيش
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)