فوز لائحة ″التضامن النقابي″ في إنتخابات أطباء طرابلس

أحكمت التيارات السياسية المعارضة لـ″تيار المستقبل″ وحزب ″القوات اللبنانية″، سيطرتها على مجلس نقابة أطباء لبنان في طرابلس، حيث حققت فوزا كاسحا في الانتخابات التكميلية التي جرت أمس لاختيار ثلاثة أعضاء جدد لمجلس النقابة بدل الأعضاء الذين إنتهت مدة ولايتهم وهم: النقيب إيلي حبيب (المردة)، وليد غمراوي(تيار المستقبل) وأحمد خليل (الحزب الشيوعي)

فقد فازت لائحة “التضامن النقابي” التي تضم الدكاترة: جميل النشار (تيار الوزير فيصل كرامي والمستشفى الاسلامي) سليم أبي صالح (الحزب الشيوعي اللبناني) وطارق إسماعيل (مستقل) والمدعومة من تيار العزم، والجماعة الاسلامية والمردة والحزب القومي والمستقلين، بالمقاعد الثلاثة المتنافس عليها، وذلك على حساب لائحة “النقابة للجميع” التي ضمت الدكاترة: رولان طنوس (مسيحيي 14 آذار) بلال صبلوح ومحمد خضرين (تيار المستقبل).

ويمكن القول أن تحالف “المستقبل والقوات” دفع ثمن عدم قبوله بالتوافق مع التحالف المنافس، حيث كان الاتجاه أن يُمثل بمرشح واحد هو طارق إسماعيل كونه كان أحد أبرز الناشطين من “تيار المستقبل” قبل أن ينسحب منه ويستقل عنه، وعندما رفض “المستقبل” ذلك، جرى ضم إسماعيل الى لائحة “التضامن النقابي” كممثل عن المستقلين، في حين آثر “المستقبل” و”القوات” ومعهما بعض تيارات 14 آذار تشكيل لائحة خاصة بهم.

وبدا واضحا من خلال النتائج أن موازين القوى التي لم تعد لمصلحة تحالف “المستقبل” و”القوات” وأن القوى الناخبة خذلته بقوة، ما يشير بوضوح الى أن هذا التحالف بدأ نفوذه يتضاءل في النقابة وهو لم يعد قادرا على إيصال أي مرشح له إلا من خلال التوافق، بعدما أثبتت المعركة عجزه عن ذلك.

تشير الأرقام التي بينتها صناديق الاقتراع، الى تمدد واضح لتيار الوزير فيصل كرامي الذي حصد مرشحه الدكتور جميل النشار أعلى نسبة من الأصوات، وكذلك تيار العزم الذي بات يشكل قوة لا يستهان بها تحولت الى بيضة القبان في أي إنتخابات يمكن تحصل في النقابة، فضلا عن حضور الحزب الشيوعي الذي يمتلك حضورا تاريخيا، وبالتالي فان تحالف القوى الثلاثة يضاف إليهم الجماعة الاسلامية والمردة والقومي من شأنه أن يحولهم الى قوة ضاربة لا يمكن لأي تحالف آخر مواجهتهم، لا سيما في ظل تراجع حضور “تيار المستقبل” على وجه التحديد، وعدم قدرته على إقناع الأطباء بالتصويت لمرشحيه، وفي ظل الالتزام التام لأطباء الكرامي والعزم والشيوعي بالتصويت لمرشحي فريقهم السياسي.

ومع فوز لائحة التضامن النقابي يتقلص عدد أطباء المستقبل في مجلس النقابة الى عضو واحد هو الدكتور ميشال الجمل، علما أن “المستقبل” خسر عضوين بانتهاء ولايتهما، ولم يتمكن من التعويض في إنتخابات الأمس التي جاءت لمصلحة تحالف العزم ـ كرامي ـ الشيوعي، حيث بات المجلس يتوزع كالأتي: تيار العزم، تيار فيصل كرامي، الحزب الشيوعي، الجماعة الاسلامية، وتيار المستقبل.

وكانت صناديق فتحت عند الساعة التاسعة صباحا، حيث جرت الانتخابات التي شارك فيها 625 طبيبا من أصل 1171 طبيبا مسددين إشتراكاتهم ويحق لهم الاقتراع، وبعد إقفال الصناديق وفرز الأصوات تبين فوز لائحة التضامن النقابي بكامل أعضائها حيث نال الدكاترة: جميل النشار (392 صوتا) سليم أبي صالح (313 صوتا) طارق إسماعيل (309 أصوات)

أما لائحة “النقابة للجميع” فنال كل من الدكاترة: بلال صبلوح (235 صوتا) محمد خضرين (226 صوتا) ورولان طنوس (195 صوتا).

أما المرشح المنفرد الدكتور كريم جبور فحصد (80 صوتا).

إثر الانتخابات قال الوزير كرامي: “أبارك للائحة التضامن النقابي فوزها بكامل أعضائها في انتخابات نقابة الأطباء، وأحيي كل القوى والجهات الحليفة التي أنجزنا معها هذه العملية الديمقراطية النوعية في قطاع بالغ الأهمية”.

وقال الدكتور أكرم غانم من الماكينة الانتخابية لتيار الكرامة: “الفارق واضح بين اللائحتين بما يساوي ١٥٧ صوتا بين مرشحينا ومرشحي اللائحة المنافسة”.

المصدر: سفير الشمال