المستقبل يفتح أبوابه للمنتسبين.. لتعويض ما يمكن تعويضه

أهداف كثيرة سعى إليها ″تيار المستقبل″ بفتحه باب العضوية للإنتساب إليه، بعد خمس سنوات من إقفاله الباب أمام الراغبين بالإنضواء تنظيمياً تحت خيمة “التيار الأزرق”، وبعد تراجع كبير في شعبيته بالتزامن مع متغيّرات سياسية في داخل التيار وخارجه، أدت إلى ابتعاد العديد من أبناء ″القلعة الزرقاء″ عنها، وليس العكس.

في العلن، فإن الأسباب التي دفعت “قيادة المستقبل” لإعادة فتح باب الإنتساب، تعود وفق منسق التيار في طرابلس ناصر عدرة إلى “وعد الرئيس سعد الحريري بهذا القرار للقيادات ومكاتب المنسقيات في التيار”، إضافة إلى “مطالبات بفتح الباب أمام الإنتساب للتيار”، وهو الأمر الذي جعل مكتب منسقية طرابلس يشهد “إقبالاً”، بحضور عدرة وأعضاء المكتب السياسي محمد الصالح وهيثم مبيض وعبد الستار الأيوبي.

لكن ما لا يقال في العلن حول هذه الخطوة يقال خلف الأضواء، إذ أكدت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ”سفير الشمال”، أن “عملية فتح باب الإنتساب للتيار في هذه الفترة، تهدف إلى تعويض النقص في كوادر التيار بعد اعتكاف كثيرين خلال السنوات الماضية، لأسباب عدة، أو خروجهم نهائياً من التيار بعد التحاقهم بتيارات وأحزاب وقوى سياسية أخرى، ما أوجد فراغاً على مختلف المستويات”.

واعترفت المصادر ان التيار “بات يحتاج الى ضخ دم جديد فيه لرفده بعناصر وكوادر تعمل على ترميم العلاقة بين قيادة التيار وقواعده الشعبية في جميع المناطق، وفي ردم الهوة التي أسفرت عن تراجع نفوذه وحضوره في مختلف الاوساط”.

ولا تنكر المصادر الزرقاء أن “من إنكفا أو إبتعد عن التيار أو إلتحق سياسياً بغيره، فعل ذلك إما لأسباب سياسية أو تنظيمية أو مالية، أو لخلافه مع قياداته، وهؤلاء يُعتبرون من المخضرمين في العمل الحزبي والسياسي، وعودتهم ليست سهلة، بل تحتاج إلى صدمة إيجابية ما تزال غائبة حتى الآن، برغم رجوع التيار إلى رأس السلطة بعد عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة”.

كل ذلك دفع مصادر “تيار المستقبل” إلى الإعراب عن شكّها في “أن تكون النوعية الجديدة من المنتسبين مشابهة لمن رحل عن التيار، لأن الجدد ما تزال تنقصهم خبرة وتجربة ونضوج القدامى والمنكفئين، وأنهم يحتاجون إلى وقت للتأقلم مع ظروف لم يتأقلم التيار ككل معها بعد”.

هذا الوضع المربك الذي يعاني منه “المستقبل” عانت منه أحزاب وتيارات سياسية سابقاً وحالياً، وهي كانت تشهد فترة صعود مع قيادات تاريخية واستثنائية، بحيث كان الإنتساب لهذه الأحزاب والتيارات حلماً يراود كثيرين، وكانت المشاركة في نشاطاتها تتقدم لدى المنتسبين على أي أمر آخر، قبل أن تشهد فترات هبوط وتراجع بعد غياب قياداتها التاريخية، وبفعل تطورات سياسية وإجتماعية وثقافية وإقتصادية لم تستطع أن تواكبها، فانكفأ عنها كثير من الكوادر والمنتسبين وراحت تبحث في كل مكان لتعويض النقص الذي أصابها بابتعادهم.

لهذا جاء فتح “تيار المستقبل” أبواب الإنتساب إليه، خصوصاً أنه يقف على أبواب إنتخابات نيابية هو بأمسّ الحاجة خلالها إلى كوادر وعناصر حزبية، مستغلاً وجوده في السلطة من أجل جذب واستمالة عناصر شبابية تبحث عن دور ما، أو تطمع في وظيفة أو خدمة، أو تسعى وراء تأمين غطاء ممّن هم في السلطة، أكثر منه إقتناعاً من المنتسبين للتيار بخطه سياسي أو فكره العقائدي.

المصدر: سفير الشمال - عبد الكافي الصمد