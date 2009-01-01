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وزير يباشر بإجراءات طلاقه
آخر تحديث: منذ 4 ساعة 34 دقيقة
المصدر: ليبانون ديبايتالكاتب:
عدد المشاهدات: 47
قيّم هذا المقال/الخبر:
كشفت معلومات أن أحد الوزراء الحاليين حديثي العهد باشر بإجراءات طلاقه من زوجته.
المصدر: ليبانون ديبايت
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أحدث الأخبار - لبنان
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