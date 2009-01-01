- مدرسة الملك فهد تطالب الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية بإعادة 45 مليون دولار
- رئيس وزراء أستراليا بعد نتائج حصار مقهى سيدني: ينبغي تدخل الجيش
- مشروع أميركي في الكونغرس لنقل اللاجئين السوريين في لبنان لمناطق آمنة
- الشريف: توترات المنطقة إلى ارتفاع والحكمة مطلوبة
- طالبة جامعة ماكواري الأسترالية تحكي معاناتها مع "بورنو الانتقام"
- رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز: سنجرد عبيد وماكدونالد من المعاش
- في 2100.. أستراليا تغرق تحت الماء
- قصة صادمة .. تجرد من أبوته ومارس "أقسى الوقاحات" تجاه ابنته.. وهكذا انتهى الحال به !
- مصور رافق قوات عراقية بالموصل يكشف فظائع "مخيفة"
- مانشستر وأياكس.. من يستعيد المجد «القاري»؟
- صلاحيات أردوغان المطلقة تثير حذر اقتصاديي ألمانيا
- قمم الرياض… انقلاب
- الإمارات تحظر موقع الجزيرة.. و"تلفيق" تصريحات للأمير تميم بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية
- يدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May24, 2017
- لبنان يحتوي ارتدادات قِمم الرياض ويعبّد الطريق نحو... قانون الستين
- العهد يتجرّع كأس «الستين»!
- فقدان السيطرة على لبنان هاجس يؤرق قيادة حزب الله
- فيرجن أستراليا تعاقب راكبة أهانت عائلة مسلمة
- عون يخلط أوراق الملف الإنتخابي... والأنــظار تتجه إلى جلسة 29 الجاري
- الرئيس اللبناني: لسنا مستعدين للوقوف مع طرف والسلاح غير الشرعي في الاستراتيجية الدفاعية
- عون: الانتخابات على أساس القانون النافذ حال فشل الاتفاق على جديد
- بين جنبلاط والحريري: الوضع ليس «على ما يرام»
- هل يوضَع «حزب الله» أمام خيار «الحــياة أو الموت»؟
- «فضيحة الفايبر» في لجنة الاتصالات: الشبكة ملك الدولة!
الشريف: توترات المنطقة إلى ارتفاع والحكمة مطلوبة
أكد الدكتور خلدون الشريف أن "الوضع دقيق وحساس جداً في ظل التوترات الاقليمية، ما يستدعي وقوف رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من جميع الأطراف لحماية البلد، لأن التاريخ علّمنا أن الانخراط في محاور يؤدي حُكماً إلى صراعات وتأزمات محلية".
وأوضح الشريف في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 100.5" أنّ "السيناريو حول موضوع الانتخابات سيكون الوصول إلى حائط مسدود، ثمّ الذهاب إلى قانون الستين بموافقة الجميع، وفي هذا انتكاسة للعهد، أما في حال اتفق الأفرقاء على تفاصيل النسبية، وهي محور الخلاف اليوم، فقد تجري الانتخابات في آذار 2018"، مشيراً إلى أن "حظوظ النسبية لا تزال قائمة، والخيارات محصورة بين النسبية المطلقة أو الستين".
ولفت الشريف إلى أن "الفراغ هو كلام تلويحي ولا يوجد في الدستور ما يشير إلى الفراغ، وهناك كلام واضح للرئيس نبيه بري حول هذا الأمر، أي أن هيئة مكتب المجلس تبقى تزاول عملها حتى إجراء الانتخابات في مهلة الشهور الثلاثة".
وعن العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، لفت الشريف إلى أن "هناك كلام منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، يقوم على 4 نقاط: انتخاب عون رئيساً وتسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة والاحتكام إلى اتفاق الطائف في مسألة الثلث المعطل، وإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، ويبدو أن مفاعيل هذا الاتفاق لا تزال سارية المفعول".
وعن العقوبات الأميركية المرتقبة على "حزب الله"، قال: "لن تؤثر هذه العقوبات في الاستقرار المالي والنقدي في لبنان، لأن لا مصلحة للأميركيين في زعزعة هذا الاستقرار، بسبب وجود مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، وأي اهتزاز سيؤدي إلى إعادة انتشارهم نحو الغرب".
وأشاد الشريف بقرار مجلس الوزراء "الحكيم" بالتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ "كان المطلوب تأمين استقرار نفسي لإدارة الوضع المالي، وسلامة أثبت قدرته على إدارة الظروف الصعبة"، مذكراً بالظروف "الصعبة التي مرّ بها لبنان في 2012 إبّان أزمة البنك اللبناني الكندي والتي استطاع رئيس الحكومة حينها نجيب ميقاتي بالتعاون مع الحاكم تجنيب لبنان كل المخاطر".
وعما إذا كان مرشحاً للانتخابات النيابية في طرابلس، قال: "هذا الأمر أبحثه فقط مع الرئيس ميقاتي".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- مشروع أميركي في الكونغرس لنقل اللاجئين السوريين في لبنان لمناطق آمنة
- الشريف: توترات المنطقة إلى ارتفاع والحكمة مطلوبة
- لبنان يحتوي ارتدادات قِمم الرياض ويعبّد الطريق نحو... قانون الستين
- العهد يتجرّع كأس «الستين»!
- فقدان السيطرة على لبنان هاجس يؤرق قيادة حزب الله
- عون يخلط أوراق الملف الإنتخابي... والأنــظار تتجه إلى جلسة 29 الجاري
- الرئيس اللبناني: لسنا مستعدين للوقوف مع طرف والسلاح غير الشرعي في الاستراتيجية الدفاعية
- عون: الانتخابات على أساس القانون النافذ حال فشل الاتفاق على جديد
- بين جنبلاط والحريري: الوضع ليس «على ما يرام»
- «فضيحة الفايبر» في لجنة الاتصالات: الشبكة ملك الدولة!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)