ميقاتي: قصرت الدولة فكلفنا "العزم" تزفيت الشوارع وترميم المدارس

1 من أصل 5

هنأ الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بقدوم شهر الخير والبركة والعطاء، شهر رمضان المبارك وتمنى أن يعود على البلاد والعباد بالسلام والأمن والطمأنينة والرخاء.

وقال أمام زواره في طرابلس اليوم: "حين تعجز الدولة والادارة المحلية عن القيام بواجبها، ليس بالنهوض بالمدينة وحسب، بل لتخفيف الاعباء على الناس، نضطر أن نكلف جمعية العزم والسعادة الاجتماعية للتعويض عن التقصير الفاضح. فالناس تشتكي من حال الطرق المزرية بسبب الحفر والمطبات وأزمة السير الخانقة والمرشحة للتفاقم خلال شهر رمضان والمخالفات التي تجتاح أرصفة المدينة وساحاتها العامة وغياب النظافة بحدها الادنى، وكل ما ورد هو مسؤولية الدولة والبلديات. وبناء عليه كلفت الجمعية بالبدء بتزفيت عدة شوارع في المدينة كما كلفت قطاع العزم الانمائي بترميم مدارس وأبنية متصدعة بعدما أعدنا تأهيل سوق القمح وحي قواص الحمام وحي الارجوان. ونناشد الجميع الالتزام بما تعاهدنا عليه بعدم تغطية أي مخالف".

وقال: "في السوق العريض الترميم على قدم وساق حتى يكون هذا السوق نموذجاً يحتذى لاستكمال ترميم كل المدينة القديمة، ولهذا الغرض وقعت الجمعية اتفاقاً مع برنامج الأمم المتحدة لتطوير المدن من أجل ترميم الأسواق وكانت باكورتها افتتاح حديقة الحدادين وفي جعبتنا الكثير من المشاريع التي لن نتوقف عن استكمالها، لكننا نعود لنؤكد مسؤولية البلديات ووزارة الشغال والحكومة التي بين يديها مرسوم المئة مليون دولار لطرابلس القابلة للصرف فوراً على مشاريع المدينة".

ورداً على سؤال عن موضوع جبل النفايات في الميناء،ـ قال ميقاتي: "لقد بات هذا الجبل يهدد بكارثة بيئية حقيقية بكل ما للكلمة من معنى، من هنا نطالب المعنيين الإسراع في إيجاد حل سريع مدروس ونهائي يرفع الضرر عن أبناء المدينة".

ورداً على سؤال عن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لطرابلس، قال: "إن الزيارة مرحب بها كما وزيارة أي مسؤول وأي شخص لطرابلس، لكن المشاريع التي تم تفقدها بالأمس لم يستكمل أي منها وعسى ان تحض زيارة رئيس الحكومة مجلس الانماء والاعمار على الاسراع في اتمامها".

وعن موضوع قانون الانتخابات، قال ميقاتي: "بات من المعيب تكرار اللازمة حول ضرورة اقرار قانون الانتخابات، وكلما طال الزمن يشعر اللبنانيون انهم غير معنيين بالانتخابات لانهم يتابعون أخبار الصفقات والسمسرات والفساد المنبعثة من كل الملفات ويشعرون بعدم الاطمئنان وعدم الثقة وهم باتوا يعتبرون أن غبار قانون الانتخابات جاء ليغطي على ما يسمعون به من فساد".

وأكد أن "المطلوب شفافية مطلقة وخضوع لهيئات الرقابة التي عليها القيام بواجبها باستدعاء اي مسؤول للاستماع اليه وتحديد المسؤوليات بوضوح".

ورداً على سؤال، قال ميقاتي: "إن تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يؤمن الاستقرار النفسي والمالي ولقد تعاوننا معه خلال فترة الصعوبات التي مررنا بها وتجاوزنا مطبات كثيرة جنبت لبنان هزات مالية كبيرة".

ولبى الرئيس ميقاتي دعوة جمعية الاصلاح الاسلامية لافتتاح مسجد الفاروق ومدرسة القرآن الكريم في بلدة راسمسقا في الكورة.