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الرئيس ميقاتي عبر "تويتر": ندين الاعتداء على حافلة ركاب مدنيين من الاقباط في مصر ونعبر عن تعاطفنا مع ذوي الضحايا والشعب المصري الشقيق
آخر تحديث: منذ 5 ساعة 25 دقيقةالكاتب:
عدد المشاهدات: 60
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