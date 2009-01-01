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علم وخبر
توقيف المصري في «مقهى أمني»!
أوقف فرع المعلومات أمس المطلوب رضا المصري، المعروف بإطلالاته الإعلامية الباذخة، والمدّعى عليه بعمليات نصب واحتيال، آخرها الدعوى المرفوعة عليه (وعلى والده الشيخ محمد المصري) من المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى بتهم التزوير وانتحال الصفة والاحتيال والاختلاس.
وجرى توقيف المصري مع مطلوب بارز بتهم الاتجار بالمخدرات، يُدعى ح. م. (مُلّقّب بـ«الغبي»)، ومطلوب بنحو 140 مذكرة توقيف بتهم الاتجار بالمخدرات والاعتداء على الجيش والامن الداخلي، وغيرها من الجرائم. واللافت أن عملية التوقيف جرت في مقهى في بلدة رياق البقاعية، يملكه ضابط في قوى الأمن الداخلي يخدم في منطقة البقاع.
أمر قضائي ضد «سوليدير»
أصدرت دائرة تنفيذ بيروت قراراً بتنفيذ القرار الصادر عن محكمة التمييز في بيروت، والقاضي بإلزام شركة «سوليدير» بتسليم محال سوق الصاغة لمالكيها. وبحسب المعلومات، فإن أمام «سوليدير» خمسة أيام من تاريخ صدور القرار، أي يوم 25 أيار الجاري، حتى تسليم المحال لأصحابها. ويستعد عدد من هؤلاء فور تسلّمهم محالهم لتقديم دعاوى قضائية بحقّ سوليدير للحصول على تعويضات عن السنوات الماضية.
المرشح العوني لسفارة واشنطن
رشّحت دوائر رسمية الناشط في التيار الوطني الحر في أميركا، غابي عيسى، لتولّي منصب سفير لبنان لدى الولايات المتحدة. عيسى، المعروف بقربه من الرئيس ميشال عون، يعيش منذ زمن طويل في أميركا، لكنّ تعيينه يوجب عليه التخلي عن الجنسية الأميركية، لتفادي تضارب المصالح.
خرق أمني في المطار
تمكّن طفل في الثانية عشرة من عمره من اختراق أمن مطار بيروت يوم 16 أيار الجاري، والاقتراب من الطائرات على أحد المدارج. وبعدما شاهده موظف مدني، سلّمه إلى جهاز أمن المطار. وللفلفة الفضيحة، سارع جهاز الامن إلى تسليمه إلى مكتب أمن الضاحية في استخبارات الجيش. وتبيّن أن الطفل قفز فوق السور من جهة خلدة، حيث لا يتجاوز ارتفاع السور متراً واحداً، ولا توجد أيّ حراسة عليه. وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان ما جرى عام 2010، عندما تمكّن شاب لبناني من الوصول إلى طائرة والتسلل إلى مقصورة الإطارات فيها، لتقلّه إلى السعودية حيث عُثِر عليه ميتاً. حينذاك، طلب رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير إعفاءه من منصبه على خلفية الحادثة.
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