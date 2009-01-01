- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May30, 2017
- سباق للسيطرة على البادية السورية بين المعارضة والنظام
- الهلال يتأهب لخطف بطاقة التأهل الآسيوي
- تحديات إقليمية للمبادرة السعودية
- هل حان الوقت لجيش سوري بديل؟
- ما هي فرص نجاح الوساطة الكويتية بين قطر والمثلث السعودي الاماراتي البحريني؟ وماذا يعني قرقاش بقوله لـ”الصبر حدود”؟ وهل تسليم الدوحة لمعارض سعودي وسحب “الجزيرة” لكرتون “يسخر” من الملك سلمان سيخفف من حدة الازمة؟
- بري «يستعيد نشاط المجلس» والتيار يريد تعديلاً دستورياً: البلاد أسيرة الدلع السياسي
- الإرهاب والحجّة السخيفة المؤذية
- قدر مصر الجيوسياسي وخيارها الاستراتيجي
- «توتّر دستوري» على حلبة الصلاحيات والقانون رهن «الفرصة الأخيرة»
- صراع عون - بري بشأن فتْح الدورة الاستثنائية يضغط على مسار استيلاد قانون الانتخاب في لبنان
- «لعبة حافة الهاوية» حول اجتماع البرلمان اللبناني : فتح الدورة الاستثنائية بالتوقيت الرئاسي؟
- «محركات» حزب الله «معطلة» والدورة الاستثنائية «مفتاح الحل»؟
- عون امتنع عن توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية رداً على تحديد الجلسة ٥ يونيو وبري: انعقاد المجلس بعد انتهاء فترة التأجيل حق دستوري
- آية الله جبران باسيل دام ظله...
- حصر الصوت التفضيلي: ضد «مصلحة المسيحيين»!
- عون ـ برّي: كباش الصلاحيات لا كباش القانون فقط
- برّي: هذه خريطة الطريق
- هل إنكسرت ″الجرة″ بين الحريري وطرابلس؟
- ميقاتي: نرفض نقل المقعد الماروني من طرابلس
- سلّة مقايضات باسيل لتسوية قانون الإنتخاب
- اليافطات تغزو المشهد العام في عكار: مَن المسؤول؟
- لغمٌ دستوري وسياسي جديد وقانون الانتخابات الى المربع الاول
- قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران تتقدم صوب حدود سوريا
ميقاتي: نرفض نقل المقعد الماروني من طرابلس
أعلن الرئيس نجيب ميقاتي رفضه ما يقدم من طروحات لنقل عدد من المقاعد النيابية من منطقة الى اخرى ومن بينها نقل المقعد الماروني من طرابلس.
وقال في تصريح: في خضم النقاش الدائر في شأن قانون الانتخاب، ومع ترحيبنا بالمشروع المتداول حاليا والذي ينطلق من روحية مشروع القانون الذي اقرته حكومتنا، فوجئنا بعودة البعض الى طرح نقل مقاعد نيابية من منطقة الى اخرى بحجة تحقيق عدالة التمثيل.
إن هذا الطرح يحمل في طياته خطورة كبيرة لأنه يعني عمليا شرعنة الانقسام بين اللبنانيين وبداية فيدرالية سياسية مرفوضة، في وقت مطلوب من الجميع التعاون لتوطيد الوحدة.
لقد عجز الاطراف المتحاربون خلال الحرب الاليمة عن فرض التقسيم لأن اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين كانوا يتحدون خطوط التماس ويصرون على العيش معا، وجاء اتفاق الطائف ليكرس لمرة نهائية المناصفة بين اللبنانيين بعيدا عن الحسابات العددية والانتخابية.
من هذا المنطلق نحن نعبر عن رفضنا لطرح نقل المقاعد، وأي طرح تقسيمي من أية جهة أتى كما أننا نتمسك ببقاء المقعد الماروني في طرابلس، لأن المدينة بكل اطيافها، حريصة على وحدتها والعيش الواحد بين جميع أبنائها .
طرابلس كانت وستبقى مدينة العيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين، ما رفضته أيام الحرب الأليمة لن تقبل به اليوم، وما يطرح مرفوض من كل أهل طرابلس، فليتوقف المزايدون عن تقديم طروحات لن تحمل الا المزيد من الويلات على جميع اللبنانيين.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بري «يستعيد نشاط المجلس» والتيار يريد تعديلاً دستورياً: البلاد أسيرة الدلع السياسي
- «توتّر دستوري» على حلبة الصلاحيات والقانون رهن «الفرصة الأخيرة»
- صراع عون - بري بشأن فتْح الدورة الاستثنائية يضغط على مسار استيلاد قانون الانتخاب في لبنان
- «لعبة حافة الهاوية» حول اجتماع البرلمان اللبناني : فتح الدورة الاستثنائية بالتوقيت الرئاسي؟
- «محركات» حزب الله «معطلة» والدورة الاستثنائية «مفتاح الحل»؟
- عون امتنع عن توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية رداً على تحديد الجلسة ٥ يونيو وبري: انعقاد المجلس بعد انتهاء فترة التأجيل حق دستوري
- آية الله جبران باسيل دام ظله...
- حصر الصوت التفضيلي: ضد «مصلحة المسيحيين»!
- سلّة مقايضات باسيل لتسوية قانون الإنتخاب
- ميقاتي: نرفض نقل المقعد الماروني من طرابلس
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)