حصص تموينية من ميقاتي للطريق الجديدة

تأكيداً على ما نشره "أيوب" قبل أيام، بدأت الماكينة الخاصة بالرئيس نجيب ميقاتي عملها الميداني في منطقة الطريق الجديدة حيث قامت بعد إفطار الثالث من رمضان بتوزيع حصص تموينية على سكان المنطقة وذلك بناء للوائح معدة مسبقاً بأسماء المستفيدين من هذه الحصص.

اللافت أن توزيع الحصص جاء بالتنسيق مع فعاليات المنطقة والتي لطالما كانت موالية لتيار المستقبل وللرئيس سعد الحريري.

المصدر: أيوب