سجال بين وزير ونائب.. بواخر وصفقات مشبوهة!

أكّد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل قبيل جلسة مجلس الوزراء في السراي أنّ "كلّ من تطاول علينا سيدفع الثمن"، مردفاً: "السخافة أن يأتي بطرس حرب بمعلوماته من خلال الصحف".

ومباشرة جاء الردّ من النائب بطرس حرب عبر حسابه الخاص على "تويتر"، حيث قال: "من حقّ النائب مساءلة أي وزير حول أي صفقة، خصوصاً إذا كانت الصفقة مثيرة للشبهات".

وأضاف في تغريدة ثانية: "من حق الناس معرفة لماذا تم استئجار بواخر الكهرباء بدل إنشاء المحطات لتوليد الطاقة".