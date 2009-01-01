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سجال بين وزير ونائب.. بواخر وصفقات مشبوهة!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 85
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سجال بين وزير ونائب.. بواخر وصفقات مشبوهة!

أكّد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل قبيل جلسة مجلس الوزراء في السراي أنّ "كلّ من تطاول علينا سيدفع الثمن"، مردفاً: "السخافة أن يأتي بطرس حرب بمعلوماته من خلال الصحف".

 

ومباشرة جاء الردّ من النائب بطرس حرب عبر حسابه الخاص على "تويتر"، حيث قال: "من حقّ النائب مساءلة أي وزير حول أي صفقة، خصوصاً إذا كانت الصفقة مثيرة للشبهات".

 

وأضاف في تغريدة ثانية: "من حق الناس معرفة لماذا تم استئجار بواخر الكهرباء بدل إنشاء المحطات لتوليد الطاقة".

 

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