- ..في وداع المرشد الاكبر
- أستراليا.. محاكمة عبيد ونجله وماكدونالد بتهمة التآمر
- أستراليا.. قرار يصدم بلديات نيو ساوث ويلز
- هيئة أسترالية تقدم نصائح للمسلمين لخداع أمن المطارات
- 80 قتيلاً و300 جريح بانفجار في الحي الدبلوماسي بكابول
- باسيل يريد الإطاحة بحراك عدوان؟
- سجال بين وزير ونائب.. بواخر وصفقات مشبوهة!
- إجماع سياسي ـ روحي على رفض نقل المقعد الماروني من طرابلس
- أهالي كفرحزير يطالبون باقفال الكسارات
- كورنيش الميناء: الدراجات النارية مصدر خطر.. من ينفذ القانون؟
- النائب ماروني: دعوى وزير الطاقة تعيدنا للاحتلال السوري
- فيسبوك يساعد أميركية في العثور على شاب اغتصبها بعد تآمر أصدقائها
- دُمَى أطفال جنسية تنتشر في أستراليا
- توقعات الأبراج ليوم May31, 2017
- السيسي يضيّق الخناق على المعارضة في مصر بقانون جديد.. وصفه البعض بأنه "الأسوأ في التاريخ"
- بدون تعليق
- قصة الفيديو الذي جعل ترامب يصرخ في وجه عباس.. تفاصيل اللقاء المشحون في بيت لحم
- مانشيت:قانون الـ 15 النسبي يتقدّم... وتعويل على إفطار بعبدا غداً
- الفرج ينتظر غروب بعبدا غداً
- عناصر القوة والضعف في محاربة داعش
- لماذا فتح لافروف ملف الإعدام البشع للقذافي اثناء زيارته للقاهرة؟ وما علاقة ذلك بالافراج عن سيف الإسلام و”تحرير” رجالات النظام السابق من سجن الهضبة؟ وما هو السيناريو الجديد الذي يتهيأ للازمة الليبية؟
- هل يكون الافطار الرئاسي بداية حلحلة الاشكال الدستوري؟
- أفراح بـ«القلعة الحمراء» باللقب الـ39
- تفشي إفلاس مؤسسات مالية إيرانية
- العقد الاستثنائي رهن موافقة «التيار» على مشروع عدوان والبحث جار عن «إخراج» ليوقّع عون المرسوم
كورنيش الميناء: الدراجات النارية مصدر خطر.. من ينفذ القانون؟
لا تزال عاصفة القرارات والوعود السياسية والأمنية ″تمطر″ على كورنيش الميناء البحري، لكنها الى يومنا هذا لم ″تسق″ هذا المرفق الحيوي المتعطش الى ″زخات″ من المشاريع الانمائية البسيطة، والى ″غيث″ المسؤولين لتوفير الامن والامان الى رواده، وتحديدا في شهر رمضان، حيث بات غياب الانارة والدراجات النارية مصدر خطر على حياة المواطنين، وقلق يصيب أصحاب البسطات والعربات والاكشاك الذين يعولون على هذا الشهر لتأمين قوت اولادهم ومصاريف العيد.
وإذا كان رواد الكورنيش إعتادوا على مظاهر الحرمان، إلا أن أكثر ما يستفز هؤلاء وتحديدا في شهر رمضان هو غياب الامن والأمان، إن كان لجهة عدم وجود إنارة وعناصر أمن طوال الوقت أو بسبب الدراجات النارية التي تهدد سلامة المواطنين على الرصيف خلال أوقات الذروة التي يشهدها بعد الافطار يوميا، الأمر الذي يجعل كثيرون يفضلون عدم زيارة الكورنيش وبالتالي حرمان مئات العائلات من فرصة عمل تقيهم ذل السؤال.
بالامس تلقى رواد هذا الكورنيش طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الى رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، بمنع الدراجات النارية على الكورنيش، وهذا الطلب على الرغم من الحاجة اليه، الا انه لا ″يسمن ولا يغني من جوع″ فالبلدية لا تملك الامكانات اللازمة او القوة التي تسمح لها بمواجهة ارتال الدراجات النارية، التي تحتاج الى قوى أمنية لمكافحتها في حال كان القرار جديا، ويتخطى الطابع الاعلامي الذي إعتاد عليه الجميع وتحديدا رواد الكورنيش، خصوصا وان هناك نقاطا عسكرية دائمة في عدة أماكن على الكورنيش وفي محيطه يمكن أن تساهم في فرض الامن.
يمكن القول انه على الرغم من كل المحاولات التي بذلت على مدى السنوات الماضية بهدف تنظيم هذا الكورنيش لينعكس إيجابا على المدينة التي كانت تعتبر من بين أجمل مدن لبنان نظرا لموقعها الجغرافي من جهة وما تختزنه من مبان وأحياء أثرية كان بعضها شهد سابقا عمليات ترميم وصيانة، الا ان ذلك لم يكن ليتعدى الحملات الاعلامية من قبل منفذيها، حيث كانت الامور سرعان ما تعود الى ما كانت عليه، نتيجة التدخلات السياسية وتلكؤ الاجهزة المعنية، تحت شعار الوضع الاجتماعي، وهو أمر ربما يجد له مبررا البعض اليوم، لكن ما لا يمكن السكوت عنه هو ظاهرة الدراجات النارية التي بات أصحابها ينفذون سباقات عليه غير آبهين بوجود أطفال ونساء، وخصوصا في شهر رمضان حيث يلجأ المواطنون اليه كونه المتنفس الوحيد لهم.
ويسجل على هذا الكورنيش وهو الواجهة البحرية المتقدمة لمدينة طرابلس ويعتبر اطول كورنيش بحري في لبنان (تسعة كيلومترات) وقوع العديد من حوادث الصدم من قبل الدراجات النارية، بعدما إنقسم الكورنيش الى قسمين واحد للبسطات والمقاهي واخر مستباح من هذه الدراجات، فضلا عن غياب الانارة، ما يدفع العديد من المواطنين الى عدم التوجه اليه ليلا، وسط حالة من الامتعاض من حرمانهم من هذا المتنفس، وفي ظل تساؤلات كثيرة عن الاسباب التي تمنع الجهات المعنية من الاهتمام بهذا الكورنيش، وان كانت هناك من مؤامرة لضرب ما تبقى من أوجه الحياة في المدينة.
وجاء في قرار طلب المحافظ: ″بعد تكاثر ظاهرة الدراجات النارية على كورنيش الميناء، وخاصة بعد الافطار خلال شهر رمضان المبارك، وما يسببه من إزعاج وإقلاق راحة المواطنين، لذلك، يطلب إليكم التشدد في منع هذه الظاهرة وذلك حفاظا على سلامة المشاة والمواطنين على الكورنيش البحري للميناء.″
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- دُمَى أطفال جنسية تنتشر في أستراليا
- قصة الفيديو الذي جعل ترامب يصرخ في وجه عباس.. تفاصيل اللقاء المشحون في بيت لحم
- ديلي ميل: إمام شيعي يشعل غضب مسلمي أستراليا
- السيسي يضيّق الخناق على المعارضة في مصر بقانون جديد.. وصفه البعض بأنه "الأسوأ في التاريخ"
- فيسبوك يساعد أميركية في العثور على شاب اغتصبها بعد تآمر أصدقائها
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- باسيل يريد الإطاحة بحراك عدوان؟
- سجال بين وزير ونائب.. بواخر وصفقات مشبوهة!
- أهالي كفرحزير يطالبون باقفال الكسارات
- كورنيش الميناء: الدراجات النارية مصدر خطر.. من ينفذ القانون؟
- النائب ماروني: دعوى وزير الطاقة تعيدنا للاحتلال السوري
- مانشيت:قانون الـ 15 النسبي يتقدّم... وتعويل على إفطار بعبدا غداً
- الفرج ينتظر غروب بعبدا غداً
- هل يكون الافطار الرئاسي بداية حلحلة الاشكال الدستوري؟
- العقد الاستثنائي رهن موافقة «التيار» على مشروع عدوان والبحث جار عن «إخراج» ليوقّع عون المرسوم
- رهان على الإفطار الرئاسي في بعبدا لإصلاح «ما أفسده» قانون الانتخابات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)