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النائب ماروني: دعوى وزير الطاقة تعيدنا للاحتلال السوري
رأى عضو كتلة الكتائب النائب إيلي ماروني في تصريح خاص بـ"أيوب" ان الدعوى المقامة على نواب ومسؤولين سياسيين في قضية البواخر أعادتنا إلى عصر الاحتلال السوري عندما كانت تُكم الأفواه وعندما كان يُسخر القضاء في بعض الاحيان لمصلحة المدعين افتراء وزوراً.
واعتبر انه من حق أي مسؤول أن يشير الى نقاط الاستفهام والى النقاط الملتبسة في أي موضوع يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن وبالتالي بمصلحة اللبنانيين، لذلك فاليوم تدور الشكوك المدعومة بالوسائط، فلقد كان حري بالذين ادعوا ان يحترموا حق النائب بالمساءله وحقه في الاستجواب واذا كان المجلس النيابي لا يجتمع فإنه من حق النائب الادلاء بمواقف اعلامية".
وأضاف: "نحن نحترم القضاء ونأمل دائماً ان يكون عادلاً ونزيهاً وان نفتح صفحة جديدة في اسلوب التعاطي القانوني والشفاف وعليه نأمل من القضاء أن يذهب في هذه الدعوى باتجاهين، الاتجاه الأول النظر اذا ما كان هناك من افتراء والاتجاه الثاني التحقيق بمكامن الفساد والرشوة والامور التي تدور حولها الكثير من علامات الاستفهام".
وتابع ماروني: "إن مبدأ التخلص من الكيدية السياسية التي نادى بها التيار العوني من أجل تحقيق العدالة بين اللبنانيين هي مجرد مواقف لأنه بات ظاهراً للبنانيين أن ما يقال شيء وما ينفذ على ارض الواقع شيء آخر وبالتالي سنترك للشعب أن يحكم على أداء التيار الوطني الحر الذي تحول الى امبراطورية والى ممارسة الكيدية السياسية".
وختم ماروني: "لست أدري أن كان الرأي العام اللبناني وكل المسؤولين يرضون بمحاولة كم الأفواه وقمع الناس والنواب من إبداء الرأي؟ واقول إن الدنيا دولاب وفي السياسة لا يوجد يومان متشابهان، فيوم لك ويوم عليك".
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