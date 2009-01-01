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أبي خليل يدّعي على ريفي والجميل وحرب بإساءة السمعة
تقدم وزير الطاقة سيزار ابي خليل بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد وزراء ونواب واعلاميين بجرم الاساءة الى سمعته وسمعة الحكومة اللبنانية في صفقة بواخر الكهرباء التركية وشركة «ايني» الايطالية للنفط.
وقد قدمت الشكوى عبر وزير العدل سليم جريصاتي الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر مع الوزير ابي خليل، كونها تتضمن رفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم بحسبما اعلن جريصاتي الذي لم يشأ الكشف عن اسماء المدعى عليهم، في حين علم ان الوزير السابق اشرف ريفي ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب بطرس حرب وعضو امانة 14 آذار نوفل ضو والاعلامي اسعد بشارة مستشار الوزير ريفي بين هؤلاء المدعى عليهم.
الوزير ريفي قال ردا على الشكوى: يبدو ان الوزير ابي خليل ومن يقف وراءه كالوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي ليسوا فاسدين وحسب، بل وقحون ايضا، ومعركتنا معهم هي معركة النزاهة بوجه الفساد، وسنثبت للقضاء ان صفقة الكهرباء مشبوهة.
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