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أرقام مخيفة: اللبنانيون يزدادون فقراً

آخر تحديث: منذ 24 دقيقة
المصدر: الدولية للمعلومات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 39
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أرقام مخيفة: اللبنانيون يزدادون فقراً

في دراسة أعدتها "الدولية للمعلومات" حول مؤشرات الفقر في لبنان، خلصت الدراسة إلى ان اللبنانيين يزدادون فقراً والدلائل على ذلك كثيرة لكن أكثرها كشفاً على هذه الحالة هو ارتفاع عدد المقترضين من المصارف بقروض صغيرة لا تزيد عن 5 ملايين ليرة ما يكشف عن عمق الحاجة والضيق الذي يعيشه اللبنانيون.

 

وفي هذا الإطار، بيّنت التقارير السنوية الصادرة عن جمعية مصارف لبنان هذه الحالة من خلال الأرقام، إذ ارتفعت نسبة المقترضين بمبالغ تقل عن 5 ملايين ليرة من نسبة 2,9% من إجمالي المقرضين في العام 1993 إلى 6% في العام 2012 وإلى 11,1% في العام 2015 أي تضاعفت النسبة خلال الأعوام 2012-2015.

المصدر: الدولية للمعلومات

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