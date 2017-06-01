ميقاتي في ذكرى رشيد كرامي: نفتقد حكمته وعمقه الوطني والعروبي

في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر": "نشهد اياما نفتقد فيها حكمة الرئيس رشيد كرامي وعمقه الوطني والعروبي ورصانته وصلابته في الدفاع عن لبنان. تحية لك في ذكراك يا شهيد الاعتدال".

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