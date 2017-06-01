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الرئيسية | لبنان | عون يلتقي جنبلاط بري: كل شيء منيح الحريري: اتفقنا على النسبية في 15 دائرة أما التفاصيل فستنجز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي
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عون يلتقي جنبلاط بري: كل شيء منيح الحريري: اتفقنا على النسبية في 15 دائرة أما التفاصيل فستنجز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي

آخر تحديث: منذ 5 ساعة 22 دقيقة
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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عون يلتقي جنبلاط بري: كل شيء منيح الحريري: اتفقنا على النسبية في 15 دائرة أما التفاصيل فستنجز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي

أكتفى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لدى مغادرته القصر الجمهوري بالقول "كل شيء منيح".

 

من جهته أعلن الرئيس سعد الحريري "لقد اتفقنا على كادر القانون الانتخابي وهناك لجنة ستتولى التفاصيل والأمور النهائية".

 

وأوضح "أن الأجواء بين الرئيسين عون وبري كانت ايجابية".

 

وقال: "اتفقنا على النسبية في 15 دائرة أما الاتفاق على التفاصيل فستنجز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي.

 

وفي هذه الأثناء يجتمع الرئيس عون مع النائب وليد جنبلاط.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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