بالصورة.. عون وقّع

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم عقد استثنائي للمجلس النيابي من ٧ حزيران الى ٢٠ ضمنا وحدد حصرا باقرار قانون جديد لانتخاب اعضاء النواب.

وذلك بعدما وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وفي ما يلي نص المرسوم:

"إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 7/6/2017 ويختتم بتاريخ 20/6/2017 ضمنا.

المادة الثانية: يحدد برنامج هذا العقد حصريا بإقرار قانون جديد لانتخاب اعضاء مجلس النواب.

المادة الثالثة: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة".