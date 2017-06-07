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بالصورة.. عون وقّع

آخر تحديث: منذ 6 ساعة 56 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 133
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بالصورة.. عون وقّع

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم عقد استثنائي للمجلس النيابي من ٧ حزيران الى ٢٠ ضمنا وحدد حصرا باقرار قانون جديد لانتخاب اعضاء النواب.

 

وذلك بعدما وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وفي ما يلي نص المرسوم:

 

"إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

 

يرسم ما يأتي:

 

المادة الاولى: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 7/6/2017 ويختتم بتاريخ 20/6/2017 ضمنا.

 

المادة الثانية: يحدد برنامج هذا العقد حصريا بإقرار قانون جديد لانتخاب اعضاء مجلس النواب.

 

المادة الثالثة: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة".

 

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