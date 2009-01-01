وساطات لاطلاق المصري

قالت مصادر قضائية ان مرجعاً قضائياً معنياً مباشرة بقضية الموقوف رضا المصري، ومحسوباً على جهة سياسية تربطها بالمصري علاقات جيدة، يسعى الى إنهاء قضيته وإخلاء سبيله باسرع وقت بالرغم من وجود ملفات عدة توجب إبقاءه موقوفا، ابرزها شكوى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عليه، اضافة الى ملف تبييض اموال يضمه مع عدة اشخاص آخرين، من بينهم قريب له.

تبادل سفارات في الخليج

من ضمن سياسة المداورة الطائفية في السفارات التي تحاول وزارة الخارجية تأمين توافق عليها، يُطرح اسم القنصل العام في ساو باولو قبلان فرنجية لتولي منصب سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة. ويجري تسويق هذا الأمر على قاعدة أن سفيراً شيعياً في الإمارات لن يسمح له بالتواصل بصورة طبيعية مع السلطات هناك. وفي المقابل، ترفض حركة أمل هذا الاقتراح، مبديةً استعدادها للبحث به فقط في حال إسناد سفارة لبنان في الكويت إلى سفير شيعي.

«بيروت مدينتي» راجعة؟

بعد اتخاذها قراراً بعدم خوض الانتخابات النيابية أياً كان شكل القانون الانتخابي ودوائره، تعيد مجموعة «بيروت مدينتي» النظر في قرارها، وستعقد جمعية عمومية قريباً للبحث في خيار خوض الانتخابات ولو بلائحة غير مكتملة تحمل اسمها.

13 ألفاً!

أعلنت «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) أن مجلس شورى الدولة قبِل طعنها بنتيجة الانتخابات البلدية لبيروت، وصحّح نتيجة مرشحها البلدي محمد مشاقة، ليتبيّن أنه نال أكثر من 13 ألف صوت، بعدما أعلِن قبل عام أنه حصل على 4327 صوتاً. وبحسب «المشاريع»، فإن احتساب النتيجة النهائية تم على أساس إسقاط صفر من نتائج مشاقة في الدائرة الثالثة، «حيث قيل إنها 1534 صوتاً في حين أنها 10534 صوتاً». واللافت في ما سبق أن مسؤولين في تيار المستقبل يقدّرون القوة التجييرية لـ«المشاريع» في بيروت بستة آلاف صوت لا أكثر!

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية