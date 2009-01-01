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جريمة تهز بعبدا.. مقتل شيخ درزي على يد شيخ اخر
آخر تحديث: منذ 28 دقيقةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
وقع إشكال أمام مبنى بلدية بعلشميه قضاء بعبدا، بين الشيخ في المحكمة الروحية الدرزية مشهور الدنف والشيخ نضال الدنف، ما أدى الى مقتل الاخير.
وفي وقت لاحق، سلم القاتل نفسه للجيش اللبناني.
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