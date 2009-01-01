جريمة تهز بعبدا.. مقتل شيخ درزي على يد شيخ اخر

وقع إشكال أمام مبنى بلدية بعلشميه قضاء بعبدا، بين الشيخ في المحكمة الروحية الدرزية مشهور الدنف والشيخ نضال الدنف، ما أدى الى مقتل الاخير.

وفي وقت لاحق، سلم القاتل نفسه للجيش اللبناني.