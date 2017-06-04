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بالفيديو.. لحظة حصول حادث البحصاص ووقوع قتلى

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 109
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أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" عن وقوع حادث سير مروع على اوتوستراد طرابلس، أسفر عن سقوط قتيل وأكثر من جريح حالتهم حرجة.

 

وفي التفاصيل، انه أثناء تسابق بين سيّارات في المنطقة، اختل توازن إحدى السيارات ما أدى الى اصطدامها بالسلك الحديدي على جانب الطريق، وانقلاب السيارة على الفور.

المصدر: ليبانون ديبايت

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