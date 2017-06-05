- «حصان» قانون الانتخاب في لبنان خرج من «الحظيرة»
- حدود التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب: تقسيم الدوائر وتثبيت المقاعد ضمن المناصفة
- «حراك ليلي» لمعالجة آخر العقد.. عدوان: هذه أهميّة الإتفاق
- أسبوع الحسم: الخلاف على التفاصيل يضيق... والوقت أيضاً
- توقعات الأبراج ليوم June 5, 2017
- تمديدٌ طويل ومفاوضاتٌ قد تعيد القانون إلى الصفر
- عادوا الى ما كُتب في بكركي... فهل تجمع الأقطاب الموارنة مجدداً؟
- سفراء الظلام
- هل تخلّى الأميركيون عن لبنان؟
- السياسة لا ترحم السياحة... والنتيجة ضياع الموسم
- النكسات
- التشكيلات القضائية «فارطة»: «مسلمون» يطالبون بالمناصفة!
- سجال «الجزيرة» و «أم بي سي»
- فنزويلا تنهي الحلم الأميركي
- النظام يقصف درعا تمهيداً لـ «هجوم شامل»
- مئوية سايكس بيكو أمام ما يحدث في سوريا والمنطقة
- مسودة القانون أنجزت... تبقى نقاط تقنية
- نصف قرن على 'الهزيمة'… مشرق عربي ولد من رحمها
- هل طلبت قطر فعلا من بعض قادة “حماس″ مغادرة أراضيها استجابة لضغوط أمريكية بطلب إسرائيلي؟ ومن هم هؤلاء؟ وأين ستكون وجهتهم النهائية.. طهران ام بيروت ام اسطنبول ام غزة؟ وفي حالة الأخيرة هل ستسهل مصر عبورهم؟
- مفاجأة.. صديق العتيبة حرّض على انقلاب تركيا قبل وقوعه بشهر
- تفاصيل قانون الانتخاب الجديد.. جدل يطول
- بالفيديو.. لحظة حصول حادث البحصاص ووقوع قتلى
- كارثة.. انهيار جليدي وشيك في القطب الجنوبي
- أستراليا تخرج من قائمة أفضل 10 دول للمغتربين
- مقتل 7 أشخاص في هجمات إرهابية بلندن
«حصان» قانون الانتخاب في لبنان خرج من «الحظيرة»
محاولةٌ لاستكمالِه بـ «إعلان نيات» سياسي
... ما كُتب قد كُتب. عبارةٌ تختصر المشهد السياسي في لبنان الذي يسير بخطى ثابتة نحو «الفصل الثالث» من التسوية الكبرى التي أعادتْ تعويم آليات الحكم وكرّستْ الاستقرار السياسي والأمني في البلاد عبر عزْلها عن «ملاعب النار» في المنطقة.
ويتمثّل هذا الفصل، الذي أعقب انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، بالتوافق على قانون انتخابٍ يعيد إنتاج السلطة وفق حساباتٍ بدتْ ضاغطة على كل القوى السياسية التي وجدت نفسها مضطرة لتقديم تنازلات متبادَلة لتفادي سيناريواتٍ قاتمة تطيح بمجمل التسوية الكبرى.
وبعدما حَمَل الأسبوع الماضي حسْماً للإطار العام والأساسي لقانون الانتخاب الجديد عبر تَوافُق سياسي على قاعدة اعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة والصوت التفضيلي على مستوى القضاء، فإن الساعات الـ 48 المقبلة يفترض ان تشهد استكمال اتفاق «الأحرف الاولى» بإنجاز التفاهم على جوانب تقنية أساسية ما زالت عالقة تمهيداً لاجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لإقرار مشروع القانون وإحالته بصفة المعجل المكرر على البرلمان الذي يعقد جلسة الاثنين المقبل للتصويت عليه بـ «نعم» كبيرة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان «حصان» قانون الانتخاب «خرج من الحظيرة» ولم يعد هناك أي إمكان للعودة به الى الوراء وان ربع الساعة الأخير من المفاوضات حول الشقّ التقني لن يحمل اي انتكاسات من النوع الذي يعطّل القرار السياسي الكبير بالإفراج عن قانون الانتخاب قبل نهاية ولاية البرلمان في 20 الجاري.
ووفق هذه المصادر فإن المسائل التقنية العالقة، مثل حسْم اعتماد نسبة عشرة في المئة (ضمن الدائرة) كعتبة تأهيل للوائح للتمثّل بمقعد وما فوق، وطريقة احتساب الأصوات «والكسور» الزائدة تخضع لدوْزناتٍ قبل التفاهم النهائي حولها، لافتة الى ان عقدة موعد إجراء الانتخابات وتالياً فترة التمديد التقني للبرلمان يفترض ان يتمّ التوصل الى توافق في شأنها، ولا سيما اذا قررت غالبية الأطراف مقاربة هذه النقطة من زاوية الاعتبارات التقنية البحتة التي كان اختصرها التقرير الذي رفعه وزير الداخلية نهاد المشنوق بناء على دراسة لفريق من الأمم المتحدة اكدت الحاجة الى 7 أشهر لزوم التكيف مع القانون الجديد واستكمال التحضيرات اللوجستية والجهوزية لانتخاباتٍ وفق النسبية. علماً ان فريق رئيس الجمهورية يفضّل إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل مقابل رغبة أطراف أخرى بالسير بمقتضيات «دراسة المشنوق» وتالياً إرجاء الاستحقاق حتى أواخر مارس المقبل (لتعذُّر إجراء الانتخابات في عزّ الشتاء).
وفيما بات إقرار القانون بمثابة «تحصيل حاصل»، فإن ثمة معطياتٍ تشير الى محاولة لجعْل هذا القانون جزءاً من اتفاق سياسي عبر إنجاز ما يشبه «إعلان نيات» (للمرحلة المقبلة) يتضمّن نقاطاً أساسية يسعى الى تحصيلها «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) وشريكه في الثنائية المسيحية حزب «القوات اللبنانية» ولا سيما لجهة إنشاء مجلس الشيوخ وتكريس المناصفة المسيحية - الاسلامية في البرلمان وإقرار اللامركزية الإدارية.
ورغم أنّ استيلاد قانون الانتخاب بدا «قيصرياً» وعلى «حافة الفراغ»، فإن نجاح القوى السياسية في التوافق عليه ترك ارتياحاً داخلياً وخارجياً، لا سيما ان هذا التطور سيسمح بتحصين الواقع اللبناني حيال التحدّيات الأمنية وأخطارها المتزايدة.
وكان لافتاً في هذا السياق عودة الأنظار الى جرود عرسال حيث تجدّدتْ منتصف ليل السبت - الأحد المواجهات بين تنظيم «داعش» وعناصر «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) بعد هجوم من الأول على مراكز للأخيرة في منطقة عجرم، وسط معلومات عن قيام أحد انتحاريي «داعش» بتفجير نفسه على حاجز لـ «فتح الشام» ما ادى الى وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وفيما استهدفتْ مدفعية الجيش مجموعة مشاة مسلّحة لـ «داعش» كانت تحاول التسلل في الجرود وأوقعت إصابات في صفوفها، ربطتْ أوساط متابعة المواجهات بين «داعش» و«فتح الشام» في جرود عرسال بالمفاوضات الجارية عبر قوى اقليمية لإنهاء وجود «النصرة» في الجرود على قاعدة ضمان خروج مسلّحيها وعائلاتهم الى مناطق في سورية، وهو ما كان أشار اليه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في إطلالتيْه الأخيرتيْن، لافتة الى ان «داعش» يحاول استباق بلوغ هذه المفاوضات نهايتها، ما يعني محاصرته بالكامل ووقوعه بين «فكيْ كماشة» من المقلب السوري (حزب الله والجيش السوري) واللبناني (الجيش اللبناني)، عبر الاستيلاء على معابر رئيسية تفتح طريقه الى بلدة عرسال ووضْع اليد على مخيم النازحين في مدينة الملاهي (هو خارج نطاق سيطرة الجيش اللبناني) بما يجعله في وضعيّة دفاعية أفضل.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- «حصان» قانون الانتخاب في لبنان خرج من «الحظيرة»
- حدود التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب: تقسيم الدوائر وتثبيت المقاعد ضمن المناصفة
- أسبوع الحسم: الخلاف على التفاصيل يضيق... والوقت أيضاً
- عادوا الى ما كُتب في بكركي... فهل تجمع الأقطاب الموارنة مجدداً؟
- هل تخلّى الأميركيون عن لبنان؟
- السياسة لا ترحم السياحة... والنتيجة ضياع الموسم
- التشكيلات القضائية «فارطة»: «مسلمون» يطالبون بالمناصفة!
- تفاصيل قانون الانتخاب الجديد.. جدل يطول
- بالفيديو.. لحظة حصول حادث البحصاص ووقوع قتلى
- لبنان على موعدٍ مع إقرار قانون الانتخاب في 12 الجاري
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)