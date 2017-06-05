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بيت الزكاة والخيرات: اكثر من ٧٠٠ الف دولار مساعدات رمضانية للأيتام والفقراء والنازحين والخير مستمر
أعلنت لجنة رعاية الايتام والانشطة الخيرية في بيان لها أن المساعدات الخيرية الرمضانية ومستحقات الايتام التي تقرر صرفها مع بداية شهر رمضان ستزيد عن ٧١١ الف دولار امريكي.
ضمن مشاريع افطار الصائم وكسوة العيد وزكاة الفطر وعيديات الايتام ومستحقاتهم الشهرية.
ويبلغ عدد المستفيدين من المشاريع المختلفة اكثر من ثلاثين الف فرد موزعة على اكثر من ستة الاف أسرة ستستفيد من مشاريع عدة ضمن ٨٥ الف مساعدة.
وأشارت اللجنة الى أن مشروع افطار الصائم ينفذ على ثلاثة طرق حسب الاتي: مشروع الوجبات اليومية الطازج والتي تقدم ل ٣٠٠ اسرة مكونات وجبة الافطار اليومية مع الدجاج والحلويات والفواكه .
مشروع موائد الافطار اليومية التي تستضيف في مطعمها الخيري يوميا الصائمين على موائد شهية فخمة.
مشروع السلة الغذائية الذي تستفيد منه ٦٠٠٠ أسرة بقسيمة شرائية تمكنها من شراء المواد الغذائية حسب رغبتهم من سوبر ماركت وتعاونيات موزعة في طرابلس والمناطق.
من جهة اخرى سيستفيد اكثر من اربعة الاف طفل ويتيم من مشروع كسوة العيد الذي ينفذ ايضا عبر قسائم شرائية يختار المستفيد بواسطتها ملابسه حسب ذوقه من محال تجارية كبرى في طرابلس والمناطق.
كما سيحصل ٣٠٠٠ يتيم ويتيمة على مستحقاتهم الفصلية التي تزيد عن ٣٥٠ الف دولار امريكي قبل العيد اضافة الى العيديات وزكاة الفطر للكثير منهم.
ودعا البيان أهل الخير والقادرين على المبادرة في اخراج زكاتهم وصدقاتهم وتخصيص البيت بجزء منها ليتمكن من رفع سقف المساعدات ومضاعفتها تلبية لالاف الطلبات من الفقراء التي ترده يوميا بالمئات ولا يسعه تلبيتها .
الجدير ذكره ان البيت ينفذ هذه المشاريع بالتعاون مع مئات المحسنين في طرابلس ولبنان ومع مؤسسات ومنظمات خيرية خارج لبنان ابرزها الندوة العالمية للشباب الاسلامي وقطر الخيرية وبيت الزكاة الكويتي وبيت الزكاة الاسترالي ومؤسسة ممدوحة السيد بوبست والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية.
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