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الرئيس نجيب ميقاتي يستقبل سفير تركيا
آخر تحديث: منذ 8 ساعة 11 دقيقةالكاتب:
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير تركيا في لبنان شاغاتي أرجيس قبل ظهر اليوم في مكتبه وعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا والأوضاع في المنطقة.
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- خلاف على التمديد التقني وقانون الانتخابات ليس على جدول الحكومة غداً
- أخبار وأسرار لبنانية
- الرئيس نجيب ميقاتي يستقبل سفير تركيا
- تقرير خطر أمام مرجع سياسي لبناني كبير!
- بيت الزكاة والخيرات: اكثر من ٧٠٠ الف دولار مساعدات رمضانية للأيتام والفقراء والنازحين والخير مستمر
- شياطين قانون الانتخاب تعرقل الاتفاق
- «حصان» قانون الانتخاب في لبنان خرج من «الحظيرة»
- حدود التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب: تقسيم الدوائر وتثبيت المقاعد ضمن المناصفة
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