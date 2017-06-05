الرئيس نجيب ميقاتي يستقبل سفير تركيا

إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير تركيا في لبنان شاغاتي أرجيس قبل ظهر اليوم في مكتبه وعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا والأوضاع في المنطقة.

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