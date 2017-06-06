- أستراليا.. ما لا تعرفه عن يعقوب خيري منفذ حصار ملبورن
- رغم مشروع البرودباند.. أستراليا الـ 50 عالميا في سرعة الإنترنت
- 'عقيدة حمد' التي أوصلت قطر إلى القطيعة والعزلة!
- رغم وجود 3.5 طبيبا لكل 1000 شخص.. أزمة أطباء في أستراليا
- شاهد: المذيعة الأميركية التي أثارت إعجاب بوتين.. هكذا غازلها الرئيس الروسي، فلماذا شبهها البعض بالعاهرة؟!
- السعوديون ينفقون مبالغ طائلة في الأسواق التركية
- كورتني كارداشيان بحمالة صدر شفافة مع جاستين بيبر في ملهى ليلي
- كيم كارداشيان في كوستاريكا: نحافة خيالية تصل إليها لاول مرة
- نساء لبنانيات عاريات في جلسة تصويرية في الحمام
- وداعاً للصلع.. المصادفة تقود العلماء إلى تطوير علاج جديد
- اختصاصية تغذية تركية تقدم نصائح لعدم إجهاد المعدة في رمضان
- توقعات الأبراج ليوم June 6, 2017
- تمويل الإرهاب
- وساطة كويتية.. الأمير الصباح يتوجه إلى السعودية لاحتواء الأزمة الخليجية
- اتفاق الدوائر الـ 15: كل تفصيل يحتاج إلى معركة!
- أسبوعٌ حاسِم في لبنان لتكريس «العبور الآمن» إلى الانفراج السياسي
- إرتدادات «الزلزال» القطري على الساحة اللبنانيّة : «دوحة ليكس».. هل تفضح الإستخبارات القطريّة أدوار المتورّطين بدعم «الإرهاب» ؟
- ارتفاع الصادرات التركية في صناعة السيارات إلى أمريكا بنسبة 100%
- المكايدة مفتوحة حتى الرمق الأخير... وخلاف متجدِّد على «الشيوخ» والمناصفة
- كنعان: مقاعد المغتربين هي إعادة توزيع كرم: بعض التفاصيل لن تعرقل القانون
- الحريري: التحالف الانتخابي مع باسيل أولاً
- حزّورة انتخابات 2017: عودٌ الى برلمان 1972
- القضاء السعودي يُلزم «أوجيه» بدفع التعويضات
- قطر على حافة غزو عسكري لتغيير النظام فيها.. والبداية قطع علاقات.. وفرض “الوصاية”.. والخنق السياسي والاقتصادي.. ورد فعل وزير الخارجية الأمريكي ضوء اخضر يذكرنا بالسفيرة ابريل غلاسبي ولقاءها “المريب” مع صدام حسين قبل غزو الكويت
- هزيمة صارت هزائم خلال نصف قرن
أبو علي قتيل في طرابلس: تلطيش وخوة وسياسة
عاشت مدينة طرابلس حالة من التوتر والهلع، مساء الإثنين في 5 حزيران، بعد صلاة التراويح، إثر إشكال كبير في ساحة النجمة أدى إلى وفاة هيثم هوشر، الملقب بـ"أبو علي"، وجَرح إثنين آخرين.
وفيما سرت شائعات أن الإشكال وقع عندما قام شقيقان من آل عبدالمجيد بفرض خوة على إحدى البسطات في المنطقة التابعة لآل شرك، تفيد معلومات "المدن" أن خلفية الإشكال كانت سياسية.
ووفق أحد أبناء المنطقة، فإن الخلاف بين الرجلين من آل عبدالمجيد، وهما من أنصار اللواء أشرف ريفي وأحدهما رقيب في قوى الأمن الداخلي، وبين القتيل أبو علي المنتمي إلى تيار المستقبل، يعود إلى أكثر من سنة. فـ"هم أبناء منطقة واحدة، لكن الخلاف السياسي تطور إلى حساسية في التعامل بينهم، راوحت بين التزريك والتلطيش والكيدية في التعاطي حتى على ركن السيارة، إلى أن وصلت الأمور إلى إطلاق النار".
حتى الآن، لم يتضح إذا ما كانت الطلقة التي أصيب بها أبو علي في رأسه عن قصد أو عشوائية، وإذا ما كانت من مسدس الرقيب أو شقيقه. لكن أبو علي، بعدما خرج من الصلاة، كان الاشكال قد وقع بين الرجلين عبدالمجيد وصاحب البسطة، فتدخل أبو علي مع وحدات الجيش، التي فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة، وأصيب في لحظتها.
أبو علي الخمسيني، وهو أب لخمسة أولاد ويعمل في نقل بضائع على بيك أب، نقل على الفور إلى المستشفى الإسلامي الخيري لوضعه في البراد إلى حين دفنه. وحضرت عائلته التي عبرت عن غضبها واستنفارها، وهي تنتظر انتهاء التحقيقات.
وكانت وحدات من الجيش قد نفذت مداهمات في ساحة النجمة ومحيطها، بحثاً عن متورط ثالث في قضية اطلاق النار.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- اتفاق الدوائر الـ 15: كل تفصيل يحتاج إلى معركة!
- أسبوعٌ حاسِم في لبنان لتكريس «العبور الآمن» إلى الانفراج السياسي
- إرتدادات «الزلزال» القطري على الساحة اللبنانيّة : «دوحة ليكس».. هل تفضح الإستخبارات القطريّة أدوار المتورّطين بدعم «الإرهاب» ؟
- المكايدة مفتوحة حتى الرمق الأخير... وخلاف متجدِّد على «الشيوخ» والمناصفة
- كنعان: مقاعد المغتربين هي إعادة توزيع كرم: بعض التفاصيل لن تعرقل القانون
- القضاء السعودي يُلزم «أوجيه» بدفع التعويضات
- الحريري يُواجه ميقاتي وريفي بالصفدي؟!
- توقيف ثلاثة أفراد في خلية لـ«داعش» بينهم انتحاري: الضاحية تنجو من مجزرة وقت الإفطار
- أبو علي قتيل في طرابلس: تلطيش وخوة وسياسة
- خلاف على التمديد التقني وقانون الانتخابات ليس على جدول الحكومة غداً
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)