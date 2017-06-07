بيت الزكاة والخيرات يستبدل افطاره الرسمي بسلسلة افطارات للايتام والارامل والفقراء طيلة شهر رمضان

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في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءا كل عام، وتنفيذا لقرار الهيئة العليا الذي اتخذ منذ اعوام ولا يزال بترشيد الانفاق وتوجيهه للفقراء وجمع التبرعات من خلال التواصل والزيارات بدلا من انفاق المال على الافطارات الرسمية التي تقام بحضور شخصيات رسمية واجتماعية واستبدالها بسلسلة إفطارات يومية للايتام والارامل والفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والنازحين السوريين، على نفقة اهل الخير من داخل وخارج لبنان، وقد افتتحها بإفطار حضره رئيس بيت الزكاة والخيرات حيث أقيم عن روح والديه على نفقة محسنين من العائلة.

وتتالت الافطارات التي استضافت المئات من الصائمين والتي تنوع فيها المتبرعين منهم عن روح الحاج عزمي المصري والحاج محمد علي الجزار والحاجة ممدوحة السيد وعدد من المتوفين المرحومين باذن الله من ال البيسار وعن روح الدكتور فوزي عطوي وعلى نفقة العميد فؤاد آغا عن روح والديه وزوجته وعدد كبير من فاعلي خير من لبنان أحدهم ساهم بعشر افطارات وعدد من المؤسسات الخيرية ابرزها قطر الخيرية وبيت الزكاة الكويتي ومؤسسة الجميح القابضة والندوة العالمية للشباب الاسلامي وغيرهم من اهل الخير من داخل وخارج لبنان.

وتقدم خلال الافطار الاطعمة المتميزة والمتنوعة من المقبلات والمعجنات والطبق الرئيسي وتوابعه والعصائر والحلويات والفواكه.

ولا يزال الالاف من المحتاجين ينتظرون استمرار موائد الخير في المطعم الخيري لبيت الزكاة.

وتهيب لجنة الانشطة الخيرية ورعاية الايتام في البيت بالمحسنين والقادرين الى المبادرة للمساهمة في هذه الموائد المباركة والتي يلتقي عليها بركة البلاد من الفقراء والايتام حتى يتمكن البيت من مضاعفتها واستقبال اكبر عدد ممكن.