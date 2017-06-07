الحريري يستثمر وفاة هوشر سياسياً

غرد الرئيس سعد الحريري عبر تويتر قائلا : ‏رحم الله شهيدنا هيثم هوشر. نم قرير العين يا ابو علي ، فطرابلس لن تنجر الى لعبة الدم ولن أهدأ قبل ان ينال القتلة عقابهم.

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