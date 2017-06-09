إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | موظّفو الحريري أمام «بيت الوسط»: «وينك»... ادفع حقوقنا!
المصنفة ايضاً في: لبنان

موظّفو الحريري أمام «بيت الوسط»: «وينك»... ادفع حقوقنا!

آخر تحديث: منذ 36 دقيقة
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 61
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

فيما كان الرئيس سعد الحريري في طريق العودة من المملكة العربية السعودية، كان منزله في أبو جميل على موعد مع طليعة التحركات التي توعّد موظّفو شركة «سعودي أوجيه» بتنفيذها تباعاً للمطالبة بدفع رواتبهم ومتأخراتهم المستحقة منذ عامين.

على بُعد أمتار ممّا يُسمّى «بيت الوسط»، لم يكُن العدد كبيراً. نحو ٤٠ شخصاً حملوا أوجاع ٢٠٠٠ ممن استغنت الشركة عن خدماتهم بعد سنوات من العمل، قرروا الإفطار على كوب ماء فقط. وحملوا لافتات طالبوا فيها الحريري بـ«دفع الحقوق»، سائلين إياه: «وينك؟»، ووصفوا المشرفين على الشركة بـ «الحرامية وأصحاب الضمير الميت».

 

«نزلنا الى الشارع لأننا أبناء الشركة التي بناها الرئيس الشهيد، ولسنا متسوّلين»، بحسب أحد أعضاء لجنة المتابعة التي شكلها الموظفون. وأكد «أننا لن نغادر الشارع، وإذا اقتضى الأمر سندخل الى بيت الرئيس الحريري ولو بالقوة»!

وناشد المعتصمون وزير الخارجية جبران باسيل «التدخل لمعالجة أوضاع الذين ما زالوا داخل السعودية»، باعتبار أنهم «مواطنون لبنانيون وليسوا لاجئين، ويجب مساعدتهم لتحصيل حقوقهم وعودتهم الى لبنان»، خصوصاً أن عدداً منهم محتجز في المملكة بسبب انتهاء تاريخ إقامته وعدم قدرته على تجديدها، فيما آخرون غير قادرين على المغادرة بسبب الديون المتراكمة عليهم.

 

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)