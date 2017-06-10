- القطريون يستفيقون على "بضائع" غير مألوفة
- بالفيديو .. المشهد الذي حذفته القنوات لهيفاء وهبي في مسلسل "الحرباية"
- توبا بويوكستون تنفصل رسميا عن زوجها
- بالفيديو .. شجاعة امرأة تصطاد أفعى ضخمة وتلقي بها خارج منزلها
- توقعات الأبراج ليوم June 10, 2017
- الحياد السلبي إزاء أزمات المنطقة يطبع مسيرة حكومات لبنان
- الأمن العام يكشف تفاصيل «جحيم رمضان»
- قطر ليست غزة
- بدون تعليق
- إرهابيون يمنيون وسوريون وفلسطينيون كانوا يعدّون لعمليات انتحارية واغتيالات
- «شبكة داعشية» في قبضة الأمن اللبناني خطّطتْ لتفجيرات... وقت الإفطار
- موقف «انتخابي» لعون الأسبوع المقبل لو تعذر حلّ المعضلة
- اللواء ابراهيم: أحبطنا محاولة لإحداث الفتنة وتخريب البلد
- الحرب العربيّة الكُبرى؟ وَقعُ ترامب
- 80 دقيقة من حرب 1967 غيرت خريطة الشرق الأوسط
- ورطة ماي وبريطانيا: تحديات ومخارج صعبة
- عزل قطر يعكّر صفو سوق الغاز المسيّل
- إصابة السعيد وعقوبة الحضري تعمق جراح «الفراعنة»
- الأزمة مع قطر تبدّل التحالفات وروسيا تحصي نقاط الربح والخسارة
- صراع قواتي ــ عوني على «أبوّة» قانون الانتخاب
- موظّفو الحريري أمام «بيت الوسط»: «وينك»... ادفع حقوقنا!
- فرنجية يواجه «الإلغاء»: القفز خارج أسوار الشمال
- برّي: أريد القانون فقط... وبمادة وحيدة
- هاوية قطر وتفاصيل التواطؤ الهدام مع تركيا
- المشنوق: أدعو للعودة إلى تطبيق الإعدام
احتفال وسحور رمضاني لثانوية روضة الفيحاء في طرابلس
اقامت ثانوية روضة الفيحاء في طرابلس إحتفالا وسحورا رمضانيا بحضور الرئيس نجيب ميقاتي، النائب سمير الجسر، النائب محمد الصفدي ممثلا بعقيلته فيوليت الصفدي، والوزراءالسابقين فيصل كرامي، سامي منقارة،أشرف ريفي ممثلا بعقيلته سليمة اديب، رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، نقيب الأطباء الدكتور عمر عياش، نقيب اطباء الأسنان الدكتور أديب زكريا، نقيب المهندسين بسام زيادة.
كما حضر مدير عام ثانوية روضة الفيحاء مصطفى المرعبي، رئيسة مجلس أمناء الثانوية ناريمان عقاد ذوق والأمينة العامة الدكتورة راوية مجذوب بركة وحشد من الفاعليات والهيئتان الإدارية والتعليمية.
واستهل الإحتفال بتلاوة مباركة من القرآن الكريم ثم دعاء رمضاني من القارئ الشيخ محمد حبلص، ثم النشيد الوطني اللبناني فنشيد الروضة أداه فريقا الصغار والكبار في كورال روضة الفيحاء بقيادة أحمد الخير وفارس مسعد.
وألقى مدير عام الثانوية مصطفى المرعبي كلمة أشار فيها إلى دور الثانوية في صناعة الوجه الحضاري للمدينة، مؤكدا "إستمرار المسيرة في تحقيق السلام الروحي للفيحاء ولأبنائها، وبتكريس نهجها التربوي المتفرد الذي جعلها بلا ريب قلعة طرابلس الشامخة وحاضنة أحلامها ومزينة أيامها".
ثم القى فراس مولوي كلمة "شباب نيوز" إستعرض فيها أبرز الإنجازات على مدى ستة عشر عاما وأعلن إطلاق كليب شارك في تمثيله فنانون من طرابلس وموهوبوها، من إخراج أحمد النابلسي الذي جدد الصلة بين ماضي المدينة وحاضرها من خلال صور جسدت "الذاكرة الفوتوغرافية "للمدينة.
ثم كانت فقرات فنية وتمثيلية اداها الطفل يمان علاء جركس وأعقب ذلك مأدبة سحور وفق ما كان يقام في الأحياء القديمة في المدينة، خلال شهر رمضان، وأسواقها وباعتها المتجوّلين وأكلاتها التراثية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- الحياد السلبي إزاء أزمات المنطقة يطبع مسيرة حكومات لبنان
- الأمن العام يكشف تفاصيل «جحيم رمضان»
- إرهابيون يمنيون وسوريون وفلسطينيون كانوا يعدّون لعمليات انتحارية واغتيالات
- «شبكة داعشية» في قبضة الأمن اللبناني خطّطتْ لتفجيرات... وقت الإفطار
- موقف «انتخابي» لعون الأسبوع المقبل لو تعذر حلّ المعضلة
- صراع قواتي ــ عوني على «أبوّة» قانون الانتخاب
- موظّفو الحريري أمام «بيت الوسط»: «وينك»... ادفع حقوقنا!
- فرنجية يواجه «الإلغاء»: القفز خارج أسوار الشمال
- المشنوق: أدعو للعودة إلى تطبيق الإعدام
- احتفال وسحور رمضاني لثانوية روضة الفيحاء في طرابلس
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)