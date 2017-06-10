احتفال وسحور رمضاني لثانوية روضة الفيحاء في طرابلس

اقامت ثانوية روضة الفيحاء في طرابلس إحتفالا وسحورا رمضانيا بحضور الرئيس نجيب ميقاتي، النائب سمير الجسر، النائب محمد الصفدي ممثلا بعقيلته فيوليت الصفدي، والوزراءالسابقين فيصل كرامي، سامي منقارة،أشرف ريفي ممثلا بعقيلته سليمة اديب، رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، نقيب الأطباء الدكتور عمر عياش، نقيب اطباء الأسنان الدكتور أديب زكريا، نقيب المهندسين بسام زيادة.

كما حضر مدير عام ثانوية روضة الفيحاء مصطفى المرعبي، رئيسة مجلس أمناء الثانوية ناريمان عقاد ذوق والأمينة العامة الدكتورة راوية مجذوب بركة وحشد من الفاعليات والهيئتان الإدارية والتعليمية.

واستهل الإحتفال بتلاوة مباركة من القرآن الكريم ثم دعاء رمضاني من القارئ الشيخ محمد حبلص، ثم النشيد الوطني اللبناني فنشيد الروضة أداه فريقا الصغار والكبار في كورال روضة الفيحاء بقيادة أحمد الخير وفارس مسعد.

وألقى مدير عام الثانوية مصطفى المرعبي كلمة أشار فيها إلى دور الثانوية في صناعة الوجه الحضاري للمدينة، مؤكدا "إستمرار المسيرة في تحقيق السلام الروحي للفيحاء ولأبنائها، وبتكريس نهجها التربوي المتفرد الذي جعلها بلا ريب قلعة طرابلس الشامخة وحاضنة أحلامها ومزينة أيامها".

ثم القى فراس مولوي كلمة "شباب نيوز" إستعرض فيها أبرز الإنجازات على مدى ستة عشر عاما وأعلن إطلاق كليب شارك في تمثيله فنانون من طرابلس وموهوبوها، من إخراج أحمد النابلسي الذي جدد الصلة بين ماضي المدينة وحاضرها من خلال صور جسدت "الذاكرة الفوتوغرافية "للمدينة.

ثم كانت فقرات فنية وتمثيلية اداها الطفل يمان علاء جركس وأعقب ذلك مأدبة سحور وفق ما كان يقام في الأحياء القديمة في المدينة، خلال شهر رمضان، وأسواقها وباعتها المتجوّلين وأكلاتها التراثية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام