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الرئيسية | لبنان | ميقاتي: لإزالة كل الصور من أحياء طرابلس
المصنفة ايضاً في: نجيب ميقاتي, لبنان

ميقاتي: لإزالة كل الصور من أحياء طرابلس

آخر تحديث: منذ 11 ساعة 35 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 116
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ميقاتي: لإزالة كل الصور من أحياء طرابلس

نوّه الرئيس نجيب ميقاتي بمحبة ووفاء وعاطفة أبناء طرابلس، داعياً إلى إزالة صوره من أحياء المدينة وشوارعها.

 

وغرّد ميقاتي عبر موقع "تويتر" قائلاً: "مع تقديري لمحبة أبناء طرابلس ووفائهم وعاطفتهم فإنني أدعو الجميع الى إزالة كل الصور من أحياء المدينة وشوارعها لا سيما من الأماكن العامة".

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