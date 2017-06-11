ميقاتي: لإزالة كل الصور من أحياء طرابلس

نوّه الرئيس نجيب ميقاتي بمحبة ووفاء وعاطفة أبناء طرابلس، داعياً إلى إزالة صوره من أحياء المدينة وشوارعها.

وغرّد ميقاتي عبر موقع "تويتر" قائلاً: "مع تقديري لمحبة أبناء طرابلس ووفائهم وعاطفتهم فإنني أدعو الجميع الى إزالة كل الصور من أحياء المدينة وشوارعها لا سيما من الأماكن العامة".