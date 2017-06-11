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ميقاتي: لإزالة كل الصور من أحياء طرابلس
آخر تحديث: منذ 11 ساعة 35 دقيقةالكاتب:
عدد المشاهدات: 116
قيّم هذا المقال/الخبر:
نوّه الرئيس نجيب ميقاتي بمحبة ووفاء وعاطفة أبناء طرابلس، داعياً إلى إزالة صوره من أحياء المدينة وشوارعها.
وغرّد ميقاتي عبر موقع "تويتر" قائلاً: "مع تقديري لمحبة أبناء طرابلس ووفائهم وعاطفتهم فإنني أدعو الجميع الى إزالة كل الصور من أحياء المدينة وشوارعها لا سيما من الأماكن العامة".
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